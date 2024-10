Fußball | 3. Liga VfB Stuttgart II gibt deutliche Führung gegen Saarbrücken aus der Hand Stand: 19.10.2024 18:39 Uhr

Eine starke halbe Stunde hat dem VfB Stuttgart II nicht zu einem Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken gereicht. Für die Schwaben war es die dritte Niederlage in Serie.

Trotz einer frühen 2:0-Führung musste sich der VfB Stuttgart II dem 1. FC Saarbrücken mit 2:3 geschlagen geben. Phillip Menzel (1.) und Benjamin Boakye (20.) trafen für die Schwaben. Sebastian Vasiliadis (31.), Lasse Wilhelm (50.) und Richard Neudecker (53.) trafen für Saarbrücken. Damit kann sich die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart nicht von den Abstiegsplätzen der 3. Liga absetzen.

Die Stuttgarter gingen mit dem ersten Angriff in Führung: Nach der Hereingabe von Frans Krätzig konnte Benjamin Boakye den Ball zwar nicht kontrollieren - der trudelte jedoch zu Christopher Olivier. Und gegen den platzierten Schuss des 18-Jährigen hatte Phillip Menzel keine Chance (1.). Anschließend vergaben die Schwaben gleich mehrere Chancen auf das 2:0. Das erzielte Boakye kunstvoll per Seitfallzieher (20.). Der Anschlusstreffer von Sebastian Vasiliadis (31.) fiel völlig überraschend. Stuttgart war bis dahin deutlich überlegen, konnte seine vielen Chancen jedoch nicht nutzen.

Der 1. FC Saarbrücken dreht das Spiel

Stattdessen musste Stuttgart II in der zweiten Halbzeit den Ausgleich hinnehmen: Lasse Wilhelm traf in der 50. Minute zum 2:2. Wenig später ließ sich VfB-Keeper Dennis Seimen von Richard Neudeckers Freistoß aufs lange Eck überraschen (53.). Seimen machte dabei keine glückliche Figur und so musste Stuttgart plötzlich einem Rückstand hinterherlaufen. Der VfB war um den Ausgleich bemüht, erkämpfte sich in der Schlussphase auch wieder mehr Spielanteile, konnte jedoch nicht mehr wirklich gefährlich werden.

So blieb es bei der 2:3-Niederlage, die den VfB Stuttgart II mit nur elf Punkten auf Rang 16 zurücklässt. Der 1. FC Saarbrücken kletterte mit 17 Punkten auf Platz vier. In der Englischen Woche müssen beide Teams am Dienstag ran. Der VfB Stuttgart II spielt um 19 Uhr beim SV Sandhausen, Saarbrücken muss gegen Hansa Rostock antreten.

Sendung am Sa., 19.10.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW