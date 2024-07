Fußball | Bundesliga VfB-Neuzugang Nick Woltemade: Nach erstem Schock "rundum glücklich" Stand: 10.07.2024 08:52 Uhr

Nick Woltemade ist ablösefrei von Werder Bremen zum VfB Stuttgart gewechselt. Für den Offensivmann sei ein "Traum" in Erfüllung gegangen, denn der 22-Jährige hat eine besondere Verbindung zu den Schwaben. Nur das Wetter habe er sich anders vorgestellt.

Seit gut einer Woche lebt VfB-Neuzugang Nick Woltemade nun in Stuttgart. Die Stadt als "Zugezogener" zu erkunden, sei "schön" gewesen, am Anfang "hat es nur leider viel geregnet. Da war ich schon ein bisschen geschockt und habe mich gewundert: Ah, das ist ein bisschen wie in Bremen", erzählt Woltemade mit einem breiten Grinsen im Interview mit SWR Sport. Trotzdem fühle er sich schon "sehr wohl" und sei "rundum glücklich, da zu sein".

Nick Woltemade und seine Verbindung zu Stuttgart

Das hat laut Woltemade nicht nur damit zu tun, dass er sich auf die neue Herausforderung beim Vizemeister freue, sondern liegt an der besonderen Verbindung, die der gebürtige Bremer zu Stuttgart und dem VfB hat: Ein Teil seiner Familie lebt in der Schwaben-Metropole, zudem sind sein Papa und Opa glühende VfB-Anhänger. "Wenn wir die Familie hier besucht haben, waren wir auch immer im Stadion", erzählt der 22-Jährige, "deshalb war es schon immer ein Traum für mich, für den VfB zu spielen. Mein Vater freut sich sehr, dass ich jetzt hier bin."

Außerdem erinnert sich der Offensiv-Allrounder an Trainingsbesuche auf dem Klubgelände der Schwaben. "Ich habe beim Umzug tatsächlich alte Bilder vom Training gefunden, die ich damals mit meiner Kamera aufgenommen habe, da waren Cacau und Mario Gomez drauf. Die Eindrücke sind bis heute in meinem Kopf geblieben."

Woltemade kein Guirassy-Ersatz: "Spiele am liebsten auf der Zehn oder in der Doppelspitze"

Nun will der 1,98 Meter große Rechtsfuß selbst bleibende Eindrücke hinterlassen. In den ersten Trainingseinheiten und beim 8:1-Testspiel-Erfolg in Hollenbach ist ihm das bislang auch gut gelungen. Trainer Sebastian Hoeneß beschreibt ihn als "hoch spannenden Spieler" mit einer "unglaublichen Erscheinung". Als Guirassy-Ersatz dürfe man den Neuzugang aber nicht sehen. "Er ist nicht der klassische Stoßstürmer wie Serhou", kündigte Hoeneß bereits beim Trainingsauftakt der Stuttgarter an. Er lasse sich auch mal nach hinten fallen. "Am liebsten spiele ich auf der Zehn", verrät Woltemade, "aber auch in der Doppelspitze fühle ich mich wohl. Das sind die beiden Positionen, in denen ich meine Stärken auch am besten einbringen kann."

Die sieht Woltemade vor allem in seiner guten Technik. "Ich habe den Ball gerne am Fuß und kann meine Mitspieler gut einsetzen", sagt der Offensivmann, "die Technik ist für meine Größe mein Aushängeschild. Und es ist einfach unangenehm gegen mich zu spielen, weil ich so groß bin."

Über Bremen und Elversberg zum VfB

Seine körperlichen Voraussetzungen wusste Woltemade schon früh einzusetzen: Mit gerade einmal 17 Jahren und 352 Tagen debütierte das Bremer Eigengewächs im Februar 2020 in der Bundesliga für die Grün-Weißen und ging damit in die Vereinsgeschichte ein. In der Spielzeit 2022/23 wurde Woltemade dann zum SV Elversberg ausgeliehen, wo ihm zehn Tore und neun Vorlagen gelangen. In der vom Aufstieg gekrönten Saison wurde der 1,98-Meter-Mann dann zudem als "bester Spieler der Saison" in der 3. Liga ausgezeichnet.

Danach ging es für Woltemade zurück in die Hansestadt. Am 32. Spieltag der vergangenen Spielzeit gelangen ihm bei seinem Doppelpack gegen Gladbach dann die ersten beiden Bundesliga-Treffer.

Für den VfB Stuttgart sollen nun weitere folgen - und wenn dann auch noch das Wetter in Stuttgart mitspielt, dürfte das Grinsen von Nick Woltemade noch breiter werden.