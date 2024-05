Nach eigenem Outing TSG-Mitarbeiter Elbrächter - "Man fühlt sich danach frei" Stand: 17.05.2024 22:17 Uhr

Dirk Elbrächter von der TSG Hoffenheim hat sich als bisher Einziger über die

Onlineplattform Sports Free geoutet. Mit SWR Sport spricht er über vielen die positiven Reaktionen.

SWR Sport: Aktuell hat sich außer Ihnen noch niemand auf der Webseite Sports Free geoutet. Haben Sie das erwartet oder überrascht Sie das?

Um ehrlich zu sein, habe ich es erwartet. Weil ich in den letzten Tagen und Wochen wahrgenommen habe, dass die Sorge doch irgendwie zu groß wird. Die Sorge vor den Reaktionen der Fans im Stadion, aber auch auf Social Media. Da ist natürlich Tür und Tor geöffnet für schlimme Kommentare. Vielleicht gibt es Mannschaftskollegen, zwei, drei, die ein Problem damit hätten. Muss gar nicht so sein, aber vielleicht denkt man es. Club, Sponsoren, Berater, da hängt wahnsinnig viel dran. Und von daher ist aufgrund dieser Komplexität doch zu erwarten gewesen, dass viele sagen "Ich mache jetzt besser mal nichts".

Der Aktionstag heute wurde im Vorfeld angekündigt. Es gab sehr viel Presse dazu. War das vielleicht auch mit ein Grund, der die Spieler abschreckt, sich heute zu äußern?

Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es wichtig war, dieses Thema überhaupt noch mal ins Bewusstsein zu holen. Das Thema Homosexualität ist im Profifußball, immer noch ein Tabuthema. Und ich glaube, es war wichtig, dieses Tabuthema noch mal in die Öffentlichkeit zu bringen. Klar sind ganz, ganz viele Medien einfach darauf angesprungen und das finde ich auch gut, dass darüber berichtet wurde. In ganz unterschiedlicher Art, Und am Ende des Tages ist es halt "nur ein Datum". Dieses Thema ist ja mit dem heutigen Tage nicht vorbei, sondern ich glaube, dass die Arbeit weitergeht und weitergehen muss. Und sie wird auch weitergehen.

Wie ist die Situation als Homosexueller in der Fußball-Branche?

Da kann ich jetzt nur von von mir erzählen. Ich bin vor etwas mehr als zwei Jahren hier zur TSG gekommen. Ich bin leidenschaftlicher Fußballfan. Ich rede am liebsten den ganzen Tag über Fußball, schaue ganz viel Fußball. Ich habe dann gemerkt, also im Kollegium, da sitzen dann eben Kollegen, die erzählen von ihren Frauen und Kolleginnen erzählen dann von ihren Männern und ihren Kindern. Nach dem Spiel, kann man sich vorstellen, wenn du in der 90. Minute ein unberechtigten Elfmeter gegen dich bekommst, dann ist in der Kabine nicht gerade Partystimmung, sondern dann ist halt schon mal der Schiri eine Schwuchtel oder ein Pass war schwul. Und du hörst diese Wörter als Schimpfwort und das ist automatisch mit Rückzug verbunden. So war es bei mir, ich dachte: "Oh Mann, irgendwie scheine ich hier alleine zu sein, alleine mit meiner Sexualität" und habe dann so für mich beschlossen, erst mal nichts zu sagen. Und das ist dann eben jetzt erst in den letzten Monaten durch Sports Free für mich so eine Initialzündung gewesen, zu sagen: "Ich oute mich jetzt."

Wie hat Sports Five konkret dazu beigetragen? Wie entstand der Kontakt?

Ich bin Anfang des Jahres auf einen Bericht gestoßen. Das wurde mir bei Instagram angezeigt. Da hatte Marcus Urban einen Podcast gemacht, bei den Kollegen von Sankt Pauli und wollte dann erst mal für mich rausfinden: Ist dieser 17. Mai so eine Art Marketing-Gag oder steckt da wirklich etwas dahinter? Und ich hatte dann viele Gespräche mit ihm. Und da wurde klar, dass es tatsächlich viele Spieler gibt in Deutschland, aber auch in Europa, die eine Art Doppelleben führen, in einer Parallelwelt leben. Und ich habe dann auch immer gesagt: "Ja, was kann man denn tun"? Und er sagte: "Wir müssen einfach immer weiter dranbleiben, dieses Thema immer weiter thematisieren, auf eine breite Basis stellen." Und er fragte mich dann irgendwann mal: "Bist du denn bei der TSG Hoffenheim geoutet?" Und dann sagte ich so: "Nee, ich bin aber auch kein Spieler" und der meinte so: "Ja, aber mach das doch mal, versuch du dich doch mal zu outen." Und dann dachte ich so: "Nein, das mache ich nicht. Das ist für mich schwierig und ich glaube, ich kann auch dazu gar nichts beitragen." Und da meinte er: "Überleg dir das doch noch mal!" Und tatsächlich war das dann für mich ein Gedanken-Prozess, der dann in Gang gekommen ist, wo ich dann dachte, es fehlt ja wirklich hier bei der TSG ein Teil von mir. Bei der Familie, bei Bekannten, Freunden, Nachbarn bin ich geoutet, schon länger, aber hier eben nicht. Und dann dachte ich so: "Ja, okay, ich ich gehe das jetzt an" und dann habe ich mit meinem Chef gesprochen, der das übrigens schon wusste. Und ich sagte dann, ich würde diese Aktion gerne unterstützen möchte, aber das nicht irgendwie nur alleine machen, sondern ich möchte das mit Wissen des Clubs machen und möchte auch im Idealfall, dass der Club das unterstützt. Und dann bin ich in einer Geschäftsführer-Sitzung und habe das dann vor versammelter Mannschaft mit sehr vielen Menschen in einem großen Konferenzraum gesagt, dass ich mit einem Partner seit 15 Jahren zusammenlebe, dass mir das Thema wichtig ist und dass ich mir erhoffe, dass die TSG das unterstützt. Und die Reaktion war fantastisch. Also es war einfach das Normalste der Welt und alle haben gesagt: "Wieso sagst du denn nichts? Wovor hattest du denn Angst? Das gibt es doch gar nicht. Was können wir tun?" Und wir sind dann in diesem Termin direkt zu Lösungen sozusagen.

Wovor hatten Sie denn Angst?

Ich hatte Angst vor der Reaktion. Ich hatte Angst, dass gesagt wird, das finden wir irgendwie komisch, schwieriges Thema. Ja, da wollen wir uns nicht so richtig mit auseinandersetzen. Ich hatte so das Gefühl, dass Leute mich vielleicht komisch angucken. Ich hatte auch vorher schon Angst. Vielleicht ist das irgendwie nicht förderlich für meine Karriere. Und das hat sich dann im Nachhinein, nach dieser Sitzung herausgestellt, dass das völliger Quatsch war, dass ich mir völlig umsonst Gedanken gemacht habe und mich ich mich geärgert habe, dass ich. so lange gewartet habe. Ich dachte: "Mein Gott, was war ich für ein Idiot! Warum habe ich eigentlich so lange darauf gewartet?" Ein vollkommen offenes und tolles Klima.

Wenn Sie jetzt rückblickend an die letzten zwei Jahre denken, würden Sie sagen, das war eine Art Versteckspiel? Dass man beispielsweise bei Firmenfeiern seinen Partner nicht mitnehmen kann oder wenn man frei hat und irgendwo unterwegs ist gesehen wird. Hat das bei Ihnen auch eine Rolle gespielt? Inwiefern hat Sie das eingeschränkt?

Ja, das hat eine Rolle gespielt. Also gerade zum Beispiel beim Mittagessen. Wenn so alle erzählen, dann dachte ich manchmal: "Hoffentlich fragt mich jetzt keiner." Und ich wollte dann auch nicht lügen. Aber ich dachte dann in dem Moment öfters so, ich bin jetzt gerade nicht bereit zu sagen, ich habe jetzt halt leider keine Frau und leider keine Kinder, sondern habe einen Freund. Ich habe dann irgendwie immer versucht, dieses Gespräch so ein bisschen krampfhaft an mich zu reißen und auf ein anderes Thema zu kommen, weil ich das in dem Moment einfach nicht wollte. Also das war schon ein Versteckspiel, ein ein Puzzleteil von mir, das einfach fehlte. Und bei Firmenfeiern oder Weihnachtsfeiern bin ich halt alleine gekommen. Das war jetzt nicht weiter auffällig, aber ich dachte halt, wenn ich dann reingegangen bin: "Wenn mich gleich einer fragt, sage ich da irgendwas?" Ich bin echt froh, dass das jetzt vorbei ist.

Die Aktion von Sports Free zielt darauf ab, dass man sich gemeinsam mit anderen outen kann und auch einen Anlass hat. Ist ein fehlender Anlass im Alltag eine maßgebliche Hürde?

Nein, das glaube ich nicht. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, der 17. Mai ist halt jetzt nur ein Datum und die Arbeit geht ja weiter. Ich habe mich ja jetzt auch nicht an den 17. Mai gehalten, sondern für mich war das jetzt einfach so weit. Und ich war dann eben mit meinen Gesprächen und meinem Outing sozusagen fertig, Anfang Mai. Und dann haben wir das auch veröffentlicht. Und ich glaube, die Arbeit geht ja jetzt weiter. Also ich werde im Club weiter arbeiten. Ich werde mich auch mal mit Kollegen von anderen Clubs unterhalten, wie die jetzt weiter mit diesem Thema umgehen werden. Und ich glaube, wenn wir dieses Thema immer weiter im Bewusstsein halten und auch immer weiter thematisieren und weitere Vorbilder schaffen, dann gibt es auch eine Initialzündung, die völlig unabhängig von irgendeinem Datum ist.

Was sind denn die Vorteile sind von Sports Free? Womit hilft die Plattform denjenigen, die vielleicht gerade den letzten Schritt noch nicht machen?

Sports Free hat ein großes Netzwerk. Sports Free schafft es, Sportlerinnen und Sportler zu verbinden. Die können sich dort gegenseitig austauschen, sich gegenseitig beraten, natürlich auch ihre Sorgen teilen. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, über diese Website sich sozusagen auch in einem geschützten Raum zu unterhalten. Es gibt Beratung, es gibt Coaches, die eben auch auch eine Art Lebensberatung machen, weil das gehört ja auch zur Identifikationsfindung, sich zu outen. Wir reden jetzt bei mir über ein etwas älteren Menschen, aber es gibt natürlich auch 18, 19, 20-Jährige, die eh schon ihre Identifikation finden müssen und das dann auf diesem Wege vielleicht nochmal schwieriger wird, wenn man schwul ist. Und da hilft die Plattform dann eben auch.

Was würden Sie den Spielern, die jetzt vielleicht gerade noch zögern, raten, den letzten Schritt zu gehen? Was würden Sie ihnen wünschen?

Ich würde ihnen wünschen, dass sie sich viele positive Reaktionen vor Augen führen. Es gibt ganz viele tolle Reaktionen, die ich jetzt persönlich bekommen habe, die aber auch die TSG Hoffenheim zum Beispiel bekommen hat. Ein ganz offener, toleranter Club. Ich habe viele Zitate von anderen Vereinsverantwortlichen gesehen, vom SC Freiburg zum Beispiel. Christian Streich hat gesagt, das ist doch völlig selbstverständlich. Und worüber reden wir eigentlich im Jahre 2024? Es gibt eine ganz breite Basis und ein ganz breites Verständnis für schwule Menschen. Das habe ich jetzt erfahren. Und ich würde mir wünschen, dass man darüber nachdenkt, eines Tages den Mut zu finden, nach vielen Gesprächen diesen Weg zu gehen. Weil ich kann einfach nur sagen, man fühlt sich danach frei.

