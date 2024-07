Fußball-Bundesliga TSG Hoffenheim trennt sich von Geschäftsführer Rosen Stand: 30.07.2024 17:36 Uhr

Wenige Wochen vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga hat sich die TSG Hoffenheim von Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen getrennt. Dagegen gab es Fan-Proteste. Auch für den Leiter Profifußball geht es im Kraichgau nicht mehr weiter.

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim leitet wenige Wochen vor dem Saisonstart einen Umbruch in der Führungsebene ein und hat sich mit sofortiger Wirkung von Sportchef Alexander Rosen getrennt. Die Gesellschafter der Spielbetriebs-GmbH haben demnach "einstimmig beschlossen", Rosen in seinem Amt abzuberufen, hieß es in einer Mitteilung vom Montag (29.07.2024).

Als Grund nannte Simone Engelhardt, die als Interims-Vorsitzende des eingetragenen Vereins den Mehrheitsgesellschafter vertritt, die Planung der näheren Zukunft. "Unsere Auffassungen über die künftige Ausrichtung waren am Ende zu unterschiedlich, auch mit Blick auf die anstehende Saison, in der die TSG wieder international spielt und in der Europa League antritt", wird Engelhardt in der Clubmitteilung zitiert.

TSG Hoffenheim: "Rosen hat eine Ära geprägt"

"Alexander Rosen hat bei der TSG Hoffenheim eine Ära geprägt. Wir danken ihm für seinen Einsatz und die Entwicklungen, die er bei der TSG angestoßen und mit verantwortet hat. Gerade deshalb haben wir lange mit uns gerungen, ehe wir diese schwere Entscheidung getroffen haben", fügte Engelhardt an. Der 45 Jahre alte Rosen, der seit 2011 beim Bundesligisten aus dem Kraichgau beschäftigt war, kommt in der Mitteilung nicht zu Wort.

Denni Strich, der als Geschäftsführer unter anderem die Aufgabenfelder Kommunikation und Vertrieb verantwortet, wird den Verein ebenfalls verlassen. Er habe die Gesellschafter um die Auflösung seines Vertrags zum 31. Oktober dieses Jahres gebeten, hieß es. Auch Jan Mayer gibt seinen Posten in der Führungsebene auf. Er soll sich künftig stärker um die Arbeit im sogenannten "TSG ResearchLab" kümmern.

Auch Vertrag von Pirmin Schwegler wird aufgelöst

Wie der Verein darüber hinaus am Dienstag mitteilte, wird auch der Vertrag des Leiters Profifußball, Pirmin Schwegler, im September vorzeitig aufgelöst. Darauf hätten sich beide Seiten verständigt. "Wir haben gemeinsam vieles auf den Weg gebracht und ich wünsche dem gesamten Club und natürlich der Mannschaft alles Gute und nur das Beste für die Zukunft", hieß es vom 37-Jährigen. Zunächst hatte der "Kicker" von der Trennung berichtet. Der von Rosen geförderte Ex-Profi hatte kurzzeitig als Kandidat für die Übernahme der Aufgaben seines bisherigen Mentors gegolten.

Die Aufgaben der sportlichen Leitung wird interimsweise Frank Kramer übernehmen, teilte der Verein weiter mit. Der 52-Jährige ist der Leiter der Nachwuchsabteilung des Vereins. Schwegler war selbst als Profi für die TSG aktiv, absolvierte zwischen 2014 und 2017 59 Pflichtspiele für den Verein. Im Januar 2023 kehrte der Schweizer als Funktionär nach Hoffenheim zurück.

