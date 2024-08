Fußball | Europa League Tottenham, Porto und Lyon: Attraktive Gegner für Hoffenheim Stand: 30.08.2024 13:52 Uhr

Die TSG Hoffenheim steht zum insgesamt dritten Mal in der Hauptrunde der UEFA Europa League. Am Freitagmittag wurde in Monaco die sogenannte Ligaphase ausgelost.

Der neue Modus in der Europa League mit einer Liga- statt einer Gruppenphase ist mit dem der Champions League identisch. Für die TSG Hoffenheim bedeutet das, dass die Kraichgauer auf insgesamt acht verschiedene Gegner treffen, dabei vier mal zu Hause und vier mal auswärts spielen. Die Auslosung ergab attraktive Gegner für die Kraichgauer.

Die Europa-League-Heimspiele der TSG Hoffenheim

Den wohl größten Namen, den die TSG Hoffenheim während der Ligaphase in Sinsheim empfangen wird, ist Tottenham Hotspur. Die Engländer haben von allen Klubs auf die Hoffenheim trifft den mit Abstand teuersten Kader. In den vergangenen zehn Jahren nahm Tottenham fünf mal an der Champions League teil, erreichte 2019 sogar das Finale. Dort unterlagen sie jedoch gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Die weiteren Heimspiele in Sinsheim sind gegen Olympique Lyon, Dynamo Kiew und FCSB Bukarest.

Die Europa-League-Auswärtsspiele der TSG Hoffenheim

Die Anhänger der TSG Hoffenheim dürfen während der Ligaphase gleich zweimal nach Portugal reisen. Die Partien gegen den FC Porto und auch Sporting Braga finden beide auswärts statt. Keine einfachen Aufgaben für die Kraichgauer. In der vergangenen Saison nahmen beide Gegner noch an der Gruppenphase der Champions League teil, Porto erreichte sogar das Achtelfinale. In diesem unterlagen die Portugiesen dem FC Arsenal denkbar knapp. Des Weiteren muss die TSG nach Dänemark zum FC Midtjylland und nach Belgien zum RSC Anderlecht reisen.

Erster Spieltag für Hoffenheim am 25. oder 26. September

Gegen wen und wo die TSG Hoffenheim das erste Spiel bestreiten wird, steht noch nicht fest. Den finalen Spielplan für die Ligaphase möchte die UEFA am Samstag den 31. August bekanntgeben. Fest steht aber schon, dass der 1. Spieltag und damit auch die erste Partie der Kraichgauer am 25. oder 26. September steigt. Der achte und letzte Spieltag der Ligaphase findet am 29. Januar 2025 statt.

Sendung am Fr., 30.8.2024 12:00 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg, SWR1 Baden-Württemberg