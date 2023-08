50. Geburtstag Thomas Tuchel: Eine Weltkarriere, die in Mainz begann Stand: 29.08.2023 08:51 Uhr

Thomas Tuchel ist bekannt für seinen Ehrgeiz. Nach seinem Karrierestart beim 1. FSV Mainz 05 hat der heutige Bayern-Trainer Station in Dortmund, Paris und bei Chelsea gemacht. Nun feiert der gebürtige Krumbacher seinen 50. Geburtstag.

Thomas Tuchel, seit Ende März Trainer des FC Bayern München, ist bekannt für klare Ansagen und auch dafür, dass er öfter mal aneckt. Sein Arbeitsstil als Trainer ist innovativ und seine wohl größte Stärke ist sein Ehrgeiz - als Coach wie als Spieler.

Thomas Tuchel - Spieler bei den Stuttgarter Kickers und beim SSV Ulm

Der gebürtige Krumbacher durchlief die Nachwuchsmannschaften des DFB und wechselte im Sommer 1992 als 19-Jähriger zu den Stuttgarter Kickers. Für die Schwaben kam Tuchel auf insgesamt acht Einsätze in der 2. Bundesliga. Ab 1994 stand der Abwehrspieler für den SSV Ulm auf dem Platz - spielte unter anderem für Trainer Ralf Rangnick. Ein Knorpelschaden zwang ihn jedoch zum vorzeitigen Karriereende mit gerade einmal 24 Jahren.

Schon kurz nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wechselte Tuchel auf die Trainerbank. Seine Anfänge machte er in der Jugend des VfB Stuttgart. Dort trainierte er zunächst die U15, als Co-Trainer der U19 des VfB holte er 2005 die deutsche A-Jugendmeisterschaft. Danach wechselte er zum FC Augsburg, wo er unter anderem als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums arbeitete.

A- Jugendmeisterschaft mit Mainz 05 - Tuchels Durchbruch als Trainer

Der große Durchbruch als Trainer gelang Tuchel im Jahr 2009 beim 1. FSV Mainz 05. Mit Spielern wie André Schürrle und Stefan Bell gewann Tuchel als Trainer der A-Jugend überraschend die Deutsche Meisterschaft. Für Mainz war es damals der erste Meistertitel in der Jugend. Wenige Monate nach dem Erfolg wurde Tuchel zum Cheftrainer der Bundesligamannschaft von Mainz 05 befördert.

Als Bundesliga-Coach machte er früh auf sich aufmerksam. In der Saison 2010/2011 gewann Tuchel mit den 05ern die ersten sieben Saisonspiele, stellte damit den damaligen Bundesliga-Startrekord ein. Am Ende der Spielzeit erreichten die Mainzer mit 58 Punkten den fünften Rang - sowohl Platzierung als auch Punkteausbeute sind bis heute in Mainz unerreicht. Nachdem sich Tuchel mit den 05ern in der Saison 2013/2014 ein zweites Mal für den Europapokal qualifizierte, beendete er seine Trainertätigkeit bei den Rheinhessen auf eigenen Wunsch vorzeitig.

Erste Titel und internationale Aufmerksamkeit als BVB-Trainer

Von Mainz aus startete Thomas Tuchel eine Weltkarriere. Direkt seine zweite Bundesliga-Trainerstation war mit Borussia Dortmund ein Hochkaräter. Mit dem BVB spielte Tuchel in der Champions League und gewann 2017 den DFB-Pokal, sein erster Titel als Trainer im Männerbereich.

Doch trotz des Erfolgs verließ Tuchel nach dem Gewinn des Pokals Dortmund schon nach knapp zwei Jahren. Zwischen Tuchel und der Vereinsführung gab es Unstimmigkeiten, auch zwischen Trainer und Mannschaft soll das Verhältnis angespannt gewesen sein.

Paris und Chelsea - große Titel und weiterer Zoff

Ein ähnliches Bild zeichnete sich bei seinen weiteren Stationen ab. Als Trainer von Paris Saint-Germain holte er zwei Meistertitel und erreichte 2020 das Finale der Champions-League. Trotzdem war Ende 2020 Schluss, laut Medienberichten gab es ein Zerwürfnis zwischen Tuchel und seinem Sportdirektor.

Nur rund einen Monat später übernahm Tuchel den FC Chelsea. Mit den Londonern spielte Tuchel direkt eine hervorragende Halbserie in der Premier League. Die Krönung dann am Ende der Saison: Der Gewinn der Champions League 2021. Spätestens seit diesem Zeitpunkt zählt Thomas Tuchel zu den absoluten Toptrainern Europas. Für seine Leistungen mit den Blues wurde er 2021 zum FIFA-Weltrainer des Jahres gewählt.

Schwieriger Start beim FC Bayern München

Trotz dieses Erfolgs war der Deutsche aber nur rund eineinhalb Jahre Trainer beim FC Chelsea. Auch in London gab es Spannungen zwischen dem damals neuen Chelsea-Besitzer Todd Boehly und Tuchel. Im September 2022 wurde der Coach freigestellt.

Seit März ist Thomas Tuchel zurück in der Bundesliga. Nachdem der FC Bayern München sich überraschend von Julian Nagelsmann getrennt hatte, wurde er als neuer Trainer und Hoffnungsträger vorgestellt. Sein Start verlief jedoch schwierig, im DFB-Pokal und in der Champions League schied er mit den Bayern vorzeitig aus.

Meistertitel rettet halbwegs die Saison des FC Bayern

Am letzten Spieltag der Saison 2022/2023 konnten Tuchel und die Bayern ihre Saison mit dem Deutschen Meistertitel noch halbwegs retten. Aber auch der Saisonstart verlief für die Ansprüche des deutschen Rekordmeisters nur mäßig. Die 0:3-Heimniederlage im Supercup gegen RB Leipzig war für den FC Bayern zumindest eine kleine Schmach.

Auch wenn die ersten zwei Bundesligaspiele in Bremen und zu Hause gegen Augsburg gewonnen wurden, ist die Stimmung in München zur Zeit wohl nur mittelmäßig. Auf Tuchel lastet als Trainer viel Druck, Erfolge werden beim Rekordmeister erwartet. Der Krumbacher, der in Mainz eine Weltkarriere startete, hatte sicherlich schon stressfreiere Geburtstage als seinen 50. am 29. August.