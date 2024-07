Fußball | Bundesliga Testspiel vergeigt: Mainz 05 unterliegt Regionalligist Eintracht Trier deutlich Stand: 18.07.2024 20:50 Uhr

Im Duell Bundesliga gegen Regionalliga zieht der 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Trier klar den Kürzeren.

Der 05er hat nach den ersten beiden Testspielen (13:0 gegen den TSV Langenlonsheim Laubenheim und 8:0 gegen den FC Basara Mainz) die dritte Partie der Vorbereitung deutlich verloren. Im Alfons-Jakobs-Stadion von Morbach unterlag das Team von Trainer Bo Henriksen dem Regionalliga-Aufsteiger Eintracht Trier vor 1.984 Zuschauern überraschend mit 0:3 (0:1).

"Wir sind heute natürlich nicht zufrieden, aber wir haben eine harte Woche in den Beinen. Heute hat die Power gegen eine gute Mannschaft gefehlt, aber auch die Einstellung, niemand hat Verantwortung übernommen", wird Trainer Henriksen auf der Webseite der 05er zitiert. "Wir haben gesehen, woran wir arbeiten müssen, dennoch ist das Ergebnis kein Desaster. Jeder macht Fehler, aber natürlich haben wir einen anderen Anspruch an uns, auch in Spielen wie diesen."

Linus Wimmer schießt die Eintracht in Führung

Bei den Mainzern standen die Neuzugänge Armindo Sieb und Nikolas Veratschnig ebenso in der Startelf wie der in der letzten Saison lange ausgefallene Nelson Weiper. Noch nicht im Kader standen die aus dem Urlaub zurückgekehrten Brajan Gruda, Jae-sung Lee und Andreas Hanche-Olsen. Die angeschlagenen Karim Onisiwo und Jonathan Burkardt wurden ebenfalls geschont. Die EM-Fahrer Silvan Widmer und Philipp Mwene stoßen Ende Juli wieder zum Kader.

Im ersten Durchgang taten sich die Rheinhessen schwer, kurz vor der Pause gelang Trier durch Linus Wimmer das 1:0 (43. Minute). In der zweiten Halbzeit tauschte Henriksen große Teile des 05er-Teams aus. Nur die Innenverteidiger Stefan Bell und Maxim Leitsch sowie Sechser Daniel Gleiber blieben auf dem Feld. Tore gelangen den Rheinhessen aber auch nach den zahlreichen Wechseln nicht.

Im Gegenteil: In der 73. Minute erhöhte Mateo Biondic zum 2:0 für die Eintracht. Und es kam noch dicker für die 05er. Elf Minuten später erzielte Sven König den 3:0-Endstand aus Sicht der Eintracht.

Mainz 05: Erst Testspiel, dann ab ins Trainingslager

Nach einem weiteren Testspiel gegen Neu-Zweitligist Preußen Münster am 27. Juli um 14 Uhr geht es am 31. Juli in Richtung Trainingslager, das die Mainzer in Tirol (Hopfgarten-Markt) abhalten werden.

