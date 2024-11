Tennis Tennis-Ikone Boris Becker trauert um Mutter Elvira Stand: 21.11.2024 13:40 Uhr

Der frühere Tennis-Star Boris Becker trauert um seine Mutter Elvira. Das bestätigte Beckers Anwalt Christian-Oliver Moser.

Demnach starb Elvira Becker am Donnerstag im Alter von 89 Jahren in ihrer Wohnung im baden-württembergischen Leimen. Der sechsmalige Grand-Slam-Sieger soll sich nach Informationen der "Bild"-Zeitung aus seiner Wahl-Heimat Mailand umgehend auf den Weg in seine Geburtsstadt gemacht haben.

Die traurige Nachricht ereilte Becker einen Tag vor seinem 57. Geburtstag. Beckers Vater Karl-Heinz war bereits 1999 an den Folgen einer Krebserkrankung verstorben.

Boris Becker mit enger Verbindung zu seiner Mutter

Becker hatte eine enge Verbindung zu seiner Mutter, am Muttertag im Mai postete er auf Instagram eine Reihe von Fotos und schrieb: "Die einzig wahre... Elvira! Alles Gute zum Muttertag". Auch bei seinem ersten Wimbledon-Sieg 1985 im Alter von 17 Jahren war Mutter Elvira in London mit dabei.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Elvira Becker zuletzt kürzer treten, nach "Bild"-Angaben war sie im September nicht bei der Hochzeit ihres Sohnes im italienischen Portofino dabei.

Sendung am Do., 21.11.2024 15:00 Uhr, SWR Aktuell am Nachmittag, SWR Aktuell