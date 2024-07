Fußball | 3. Liga Teamcheck: Waldhof Mannheim geht mit positiver Stimmung in die Saison Stand: 29.07.2024 09:09 Uhr

Zehn Abgänge und zehn Neuzugänge: Vor dem Saisonstart in der 3. Liga hat sich beim SV Waldhof Mannheim einiges getan. Die wichtigsten Infos im Überblick.

Zehn Abgänge bei Waldhof Mannheim vor der Saison

Mit Julian Riedel (1. FC Bocholt), Jalen Hawkins (FC Emmen), Bentley Bexter Bahn (Alemania Aachen), Luca Bolay (Preußen Münster), Laurent Jans (SK Beveren), Per Lockl (Stuttgarter Kickers), Kevin Goden (Alemania Aaachen), Angelo Gattermayer (Wolfsberger AC), Yann Mabella (vereinslos) und Pascal Sohm (vereinslos) hat der SV Waldhof gleich zehn Spieler nach der vergangenen Spielzeit abgegeben.

Genau so viele neue Profis wurden im Sommer verpflichtet. Janne Sietan (SV Babelsberg 03), Niklas Hoffmann (SV Horn), Seyhan Yigit (1. FC Nürnberg II) und Sascha Voelcke (Rot-Weiss Essen) verstärken die Defensive. Adrian Fein (SC Verl), Nicklas Shipnoski (Arminia Bielefeld), Maximilian Thalhammer (VfL Osnabrück) Yusuf Wardak (Rot-Weiss Frankfurt) und Rico Benatelli (Austria Klagenfurt) wurden für das Mittelfeld geholt. Tore schießen sollen die neuen Angreifer Arlind Rexhepi (Hamburger SV II) und Felix Lohkemper (1. FC Nürnberg).

Hoffmann beim SV Waldhof zum Auftakt wohl in der Startelf

Acht Tage vor dem Saisonauftakt in der 3. Liga testete der SV Waldhof Mannheim gegen den belgischen Zweitligisten Racing White Daring Molenbeek. Beim 2:0-Sieg der Mannheimer wechselte Trainer Marco Antwerpen erst nach über einer Stunde. Neuzugang Lohkemper war der Erste, der neu in das Spiel gebracht wurde. Mit seinem Abschluss in den Schlussminuten, der von einem belgischen Gegenspieler entscheidend in das Tor abgefälscht wurde, war er maßgeblich am zweiten Treffer beteiligt.

Terrence Boyd hatte die Mannheimer zuvor in Führung gebracht und ist ein Konkurrent Lohkempers in der Offensive. Es könnte gut sein, dass Lohkemper gegen den 1. FC Ingolstadt am Sonntag (04.08.2024, 19:30 Uhr) die erste Wahl in der Offensive ist. In der Innenverteidigung wird wohl Hoffmann an der Seite von Kapitän Marcel Seegert auflaufen. Der 27-Jährige, der vom SV Horn nach Mannheim kam, zeigte sich zweikampfstark und strahlte eine ehrgeizige Gewinnermentalität aus.

Fein und Thalhammer agieren beim Waldhof im zentralen Mittelfeld

Die neue Zentrale bildeten Adrian Fein und Maximilian Thalhammer. Neuzugang Thalhammer fiel gegen den belgischen Club in der Offensive wenig auf, spielte aber insgesamt eine solide Partie. Fein hatte dagegen den einen oder anderen Fehlpass in seinem Spiel, leitete aber den Treffer zum 2:0 ein. Der 25-Jährige kam aus Verl zum SV Waldhof und hatte in der Vergangenheit mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Von Trainer Antwerpen bekam er schon in der Saisonvorbereitung viel Vertrauen entgegengebracht.

"Dieses Vertrauen habe ich von Anfang an gespürt", sagte der Mittelfeldspieler, der beim FC Bayern ausgebildet wurde. Vor allem im Trainingslager habe er sich oft mit Antwerpen ausgetauscht. Fein selbst will in der neuen Saison vor allem gesund bleiben und ein wichtiger Faktor im Team sein. "Ich denke, nach oben ist alles möglich. Wir schauen nur nach vorne und gar nicht darauf, was letztes Jahr war. Es ist viel positiver Schwung im Verein und mit dem wollen wir oben angreifen."

Im Offensivspiel hat Waldhof Mannheim noch Potenzial

Gegen Molenbeek fehlte dem SV Waldhof noch ein wenig die Dynamik. Das hätte auch Trainer Antwerpen zur Pause kritisiert. "Da wollten wir das Spiel ein bisschen zu sehr kontrollieren. Das Übergangsspiel von der Mitte nach vorn habe noch nicht gepasst. Da müssen wir noch ein bisschen mehr in das Tempo reinkommen. Das hat der Trainer zu Recht kritisiert", sagte Fein.

Insgesamt wirkten die neuen Spieler bereits sehr gut integriert. Es ist eine gute Mischung aus jungen Spielern mit Potenzial und erfahrenen Profis. Yusuf Wardak ist gerade einmal 18 Jahre alt, er soll auch Einsätze in der U21 bekommen und für die erste Mannschaft aufgebaut werden. Arlind Rexhepi hat mit seinen 21 Jahren sein Entwicklungspotenzial ebenfalls noch nicht ausgeschöpft.

Rico Benatelli kann dagegen mit 32 Jahren und 189 Spielen in der 2. Bundesliga den jungen Akteuren viel mitgeben. "Wir haben fleißige und gute Jungs dazubekommen. Gerade die Jungen hören zu und sind lernwillig", sagte Kapitän Seegert. Außerdem betonte er, dass die Mannschaft das Gerüst mit Terrence Boyd, Omer Hanin und vielen anderen Spielern zusammenhalten konnte. Deswegen glaube er, dass die Mannschaft für die neue Saison gut aufgestellt sei.

Waldhof-Mannheim-Fans sind optimistisch

Auch die Mannheimer Fans sind guter Dinge. Bei der Saisoneröffnung waren viele Zuschauer von den Neuzugängen angetan. "Die neuen Spieler kommen gut rein in die neue Mannschaft", sagte Fan Dagmar, die den Waldhof bereits lange verfolgt. "Es ist ein Arbeiterverein, das heißt, wir sind alle zusammen ein Team. Wenn das Team hier nicht funktioniert, funktioniert gar nichts", ergänzte Waldhof-Anhänger Friedhelm: "Ich habe das Gefühl, die Mannschaft harmoniert gut. So kam es mir in den Testspielen vor. Es hat sich viel zum Positiven verändert. Jetzt sind wir eine Mannschaft. Davor waren wir das nicht."

Marcel Seegert und Adrian Fein wollten sich im Gespräch mit SWR Sport nicht festlegen, welcher Tabellenplatz das Saisonziel ist. "Wir sind ein Traditionsverein, der seine Ansprüche hat. Wir wollen auf jeden Fall nicht so eine Saison wie letztes Jahr erleben", sagte Kapitän Seegert. Bei den Fans hörte man mehrmals, dass man einen Tabellenplatz unter den ersten Sechs für realistisch hält.

