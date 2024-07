Fußball | Regionalliga Südwest Stuttgarter Kickers starten mit Sieg in Regionalliga-Saison Stand: 27.07.2024 16:20 Uhr

Die Stuttgarter Kickers haben im ersten Spiel der Saison einen knappen Sieg gegen Eintracht Frankfurt II gefeiert. Dem Vizemeister der Vorsaison verhalf ein Tor-Debütant zum Erfolg.

Gelungener Saisonauftakt für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Sie schlugen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt mit 2:1 (0:0). In einem umkämpften Spiel reichten den Kickers die Treffer der Verteidiger David Kammerbauer und Marcel Schmidts, um die ersten drei Punkte in der neuen Spielzeit zu sichern. Für Frankfurt traf Stürmer Kaan Inanoglu.

Tor-Debüt für David Kammerbauer

Im gut gefüllten Stadion auf der Waldau (4.590 Zuschauer) entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Highlight-armes Spiel. Erst kurz vor der Pause tauchten die Kickers, erstmals in der Liga trainiert von Marco Wildersinn, gefährlich vor dem Tor der Hessen auf. Mittelfeldmann Lukas Kiefer verfehlte mit seinem Abschluss aber das Gehäuse (45.).

Für die maue erste Hälfte wurden die Zuschauer dann im zweiten Spielabschnitt entschädigt. In der 50. Minute flankte Kickers-Mittelfeldspieler Dennis De Sousa in den Strafraum der Eintracht. Die Abwehr der Hessen klärte den Ball direkt in die Füße von David Kammerbauer. Dieser fackelte nicht lange und schoss das Spielgerät aus halblinker Position ins Tor. Für Kammerbauer war es der erste Treffer im sechzigsten Spiel in der Regionalliga Südwest.

Kickers erhöhen Führung in Unterzahl

Kurz nach der Führung folgte der Schock für die Kickers: Der starke De Sousa sah wegen eines überharten Einsteigens die rote Karte (65.). Trotz Unterzahl konnten die Führung ausbauen. Nach einem Ballverlust der Hessen kam Schmidts an den Ball und schloss kompromisslos aus halbrechter Position ab (66.).

Die zwei Tore-Führung für die Gastgeber hielt aber nicht lange. Frankfurts Reserve schlug zurück, in der 70. Spielminute verwertete der 18-jährige Kaan Inanoglu eine Ecke und konnte den Rückstand verkürzen. Es folgte die wildeste Phase des Spiels. Die Hessen hatten Möglichkeiten, um auf 2:2 zu stellen, aber auch die Kickers ließen große Chancen aus, die Partie zu entscheiden. Kurz vor Schluss mussten auch die Gäste einen Platzverweis hinnehmen. Kapitän Mario Vrancic sah nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (89.). Wenig später folgte der Abpfiff.

Englische Woche für die Stuttgarter

Nach diesem Sieg können die Kickers voller Selbstvertrauen ins Pokal-Duell beim FC Esslingen gehen (31.7., 19 Uhr). In der Regionalliga Südwest wartet mit dem Spiel beim FC 08 Homburg die erste Auswärtsfahrt der neuen Saison auf die Blauen (3.8., 14 Uhr). Frankfurt II eröffnet am Freitag gegen die Reserve von Mainz 05 den zweiten Spieltag (2.8., 19 Uhr).