Tennis | Stuttgart Struff und Berrettini im Achtelfinale, Murray scheidet aus Stand: 11.06.2024 19:46 Uhr

Vorjahresfinalist Jan-Lennard Struff und der zweimalige Sieger Matteo Berrettini sind beim ATP-Turnier in Stuttgart in die nächste Runde eingezogen. Andy Murray schied bereits aus.

Vorjahresfinalist Jan-Lennard Struff ist in Stuttgart der Auftakt in die Rasensaison gelungen. Der 34 Jahre alte Tennisprofi aus dem Sauerland setzte sich am Dienstag gegen den italienischen Außenseiter Flavio Cobolli 7:6 (9:7), 6:3 durch. Damit zog der Weltranglisten-35. als dritter deutscher Teilnehmer nach Yannick Hanfmann und Dominik Koepfer ins Achtelfinale ein.

In einer unglücklichen Szene traf Struff aus Versehen bei seinem Aufschlagspiel zum 5:5 mit seinem Service ein Ballmädchen, sofort hob er entschuldigend die Hand. Das Mädchen wurde vorübergehend ausgewechselt, kehrte aber schon kurz darauf auf den Platz zurück. Im Tiebreak leistete sich der Sauerländer dann zwei Doppelfehler, einen davon sogar beim Satzball, sicherte sich dann aber doch den ersten Durchgang. Im zweiten Satz bereitete er mit seinem frühen Break zum 2:0 den Weg zu seinem Weiterkommen. Bei eigenem Aufschlag war der Warsteiner nicht zu stoppen. Sein Gegner am Donnerstag ist nun der Franzose Arthur Rinderknech.

Berrettini gewinnt Erstrundenmatch

Auch der zweimalige Sieger Matteo Berretini zog ins Achtelfinale ein. Berrettini und Stuttgart, das passte in den Jahren 2019 und 2022 perfekt zusammen. Doch die Form aus seinen besten Zeiten hat der italienische Tennisprofi momentan nicht. Der Wimbledonfinalist von 2021 wendete am Dienstag mit dem 7:6 (10:8), 5:7, 7:5 gegen Roman Safiullin aus Russland ein frühes Aus ab.

Beim Stande von 5:4 im dritten Satz hatte der 28-jährige Italiener beim Aufschlag des Gegners seinen ersten Matchball, den der Russe aber abwehrte. Erst bei der vierten Chance und nach knapp drei Stunden entschied Berrettini das Erstrundenspiel für sich. "Ich habe keine Energie mehr übrig", sagte der Wimbledonfinalist von 2021, der nach mehreren Verletzungen in der Weltrangliste derzeit nur Position 95 belegt. Er habe gehofft, dass sein erstes Match nach ein paar Monaten schneller gehe. Safiullin war auf dem Weissenhof an Position acht gesetzt. 2019 und 2022 hatte Berrettini in Stuttgart jeweils den Titel gewonnen, im vergangenen Jahr war er in Runde eins gescheitert. Die gerade beendeten French Open als sportlichen Höhepunkt der Sandplatz-Saison hatte der Italiener ausgelassen.

Murray scheidet in Stuttgart aus, Zverev sagt ab

Der dreimalige Grand-Slam-Sieger Andy Murray verabschiedete sich dagegen bei seinem womöglich letzten Turnier-Auftritt in Deutschland gleich in der ersten Runde. Der 37 Jahre alte Schotte verlor gegen Marcos Giron aus den USA 3:6, 4:6. Die frühere Nummer eins der Welt hatte sein Karriereende noch in diesem Jahr angedeutet.

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev sagte unterdessen seinen Start in Stuttgart zwei Tage nach seinem verlorenen French-Open-Finale wie erwartet ab. "Ich habe in den letzten Wochen sehr viel Tennis gespielt und in Paris das Finale erreicht, in dem ich fünf schwere Sätze gespielt habe. Ich fühle, dass mein Körper nicht bereit dafür ist, um jetzt von Sand auf Rasen zu gehen", begründete der Hamburger in der Mitteilung der Organisatoren seine Absage.