Radsport | DM Straßenrad-DM in Kaiserslautern: Betzenberg als Radsport-Highlight Stand: 27.03.2025 11:17 Uhr

Die Straßenrad-DM bleibt im Südwesten: Nach Bad Dürrheim und Donaueschingen 2024, finden die Rennen in diesem Jahr in Kaiserslautern statt. Besonderes Highlight: der Betzenberg als Bergankunft.

Die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport finden 2025 in Kaiserslautern statt. Das gab der nationale Verband German Cycling am Donnerstag bekannt. Vom 27. bis 29. Juni trifft sich die deutsche Elite der Männer und Frauen sowie der Juniorinnen und Junioren in der Pfalz.

"Es freut uns sehr, dass diese anspruchsvolle Meisterschaft in diesem Jahr hier bei uns in Kaiserslautern stattfinden wird. Die Veranstaltung ist nicht nur ein Highlight für den Radsport, sondern auch eine Wertschätzung für die gesamte Region", wird Beate Kimmel, Oberbürgermeisterin der Stadt Kaiserslautern (SPD), in einer Mitteilung zitiert.

Betzenberg als Highlight

Beim Männerrennen soll der 22,5 km lange Rundkurs mit Start und Ziel am Universitätsgelände der Stadt zehnmal absolviert werden. Insgesamt 2.270 Höhenmeter sind auf der Strecke, die auch am Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg vorbeiführt, zu überwinden. Der Kurs für das Zeitfahren steht noch nicht fest.

Im vergangenen Jahr bei den Meisterschaften in Bad Dürrheim hatte Marco Brenner im Straßenrennen gewonnen, Nils Politt vom Spitzenteam UAE Emirates-XRG sicherte sich den Sieg im Zeitfahren. Bei den Frauen heißen die Titelverteidigerinnen Franziska Koch (Straße) und Mieke Kröger (Zeitfahren).

Sendung am Do., 27.3.2025 15:00 Uhr, SWR Aktuell am Nachmittag, SWR Aktuell