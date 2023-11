Tod von 16-jähriger Sportgymnastin Staatsanwaltschaft Stuttgart leitet Todesermittlungsverfahren ein Stand: 21.11.2023 13:50 Uhr

Nach dem Tod der 16-jährigen Nachwuchskader-Athletin Mia Sophie Lietke hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart routinemäßig ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und eine Obduktion der Leiche der Verstorbenen veranlasst.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte auf Anfrage von SWR Sport, dass es sich "hierbei um einen üblichen, gesetzlich vorgesehenen Verfahrensablauf" handelt. "Im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens wird geprüft, ob es Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden an dem ungeklärten Tod gibt."

Die Staatsanwaltschaft betonte auch, dass "die Ursachen des Todeseintritts und etwaige Verantwortlichkeiten Dritter Gegenstand der Ermittlungen" seien. Darüber hinaus seien aktuell keine weiteren Auskünfte möglich.

Lietke war am vergangenen Donnerstag plötzlich verstorben. Der Tod der gebürtigen Ulmerin war am Montag (20.11.) publik geworden. Die Sportgymnastin war am Leistungszentrum in Fellbach-Schmiden Teil einer Trainingsgruppe gewesen.