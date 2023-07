Handball-Bundesliga | Frauen SG BBM Bietigheim und Geschäftsführerin Lena Backhaus gehen getrennte Wege Stand: 28.07.2023 12:40 Uhr

Der Double-Sieger 2023 der Frauen-Handball-Bundesliga und seine Geschäftsführerin Lena Backhaus beenden ihre Zusammenarbeit.

Der Verein gab bekannt, dass sich beide Seiten darauf verständigt hätten, den Mitte September auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

Erfolgreichste Phase der bisherigen Vereinsgeschichte

Backhaus war fast zwei Jahre im Amt. Es war die erfolgreichste Phase der bisherigen Vereinsgeschichte. Die SG BBM Bietigheim gewann in der Saison 2022 den Supercup, den DHB-Pokal, die Deutsche Meisterschaft und den Europapokal, also alle möglichen Titel. Das Team blieb wettbewerbsübergreifend in 63 Spielen ungeschlagen.

Backhaus: "Unheimlich stolz"

In der vergangenen Spielzeit gewann die Mannschaft den Supercup und holte erneut das Double aus Meisterschaft und Pokal. "Ich bin unheimlich stolz darauf, was wir als Team erreicht haben, und ich bin zutiefst dankbar für die Unterstützung und Zusammenarbeit", sagte Backhaus.