Fußball | 3. Liga Schwache Mannheimer verlieren in Regensburg Stand: 04.10.2023 21:00 Uhr

Am neunten Spieltag der 3. Liga hat der SV Waldhof Mannheim bei Jahn Regensburg verloren. Mit der vierten Saison-Niederlage liegen die Kurpfälzer weit hinter den eigenen Erwartungen.

Die Mannheimer hängen nach dem 0:2 als 14. weiter im unteren Tabellendrittel fest. Konrad Faber brachte Regensburg im Jahnstadion vor knapp 7.000 Zuschauern nach 41 Minuten in Führung. Kurz vor Schluss erhöhte der Verteidiger gegen harmlose Waldhöfer auf 2:0 (83.).

Mannheim beginnt schwach

Im Vergleich zum 3:1 gegen Freiburg II veränderte Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm sein Team auf nur einer Position: Der formstarke Jalen Hawkins rückte für den angeschlagenen Laurent Jans in die Startelf.

Der Waldhof kam dabei überhaupt nicht gut in die Partie und überließ Regensburg in der Anfangsphase die Spielkontrolle. Nach sieben Minuten hatten die Gastgeber dann auch die erste Torchance: Nach einer Ecke landete der Ball bei Andreas Geipl, der aus der Distanz abzog. Sein Schuss aber wurde geblockt, Agyemang Diawusies Nachschuss hatte SVW-Keeper Jan-Christoph Bartels sicher. Nach 18 Minuten kamen dann auch die Mannheimer zum ersten Mal in Strafraumnähe, aber der eingelaufene Samuel Abifade verfehlte die Flanke von Jalen Hawkins.

Faber schießt Regensburg in Führung

Regensburg dominierte weiter, Mannheim machte zu wenig und spielte die wenigen guten Gelegenheiten nicht aus. Waldhofs beste Möglichkeit war ein Distanzschuss von Kelvin Arase in der 39. Minute. Der segelte aber wenige Zentimeter am Tor vorbei. Nur zwei Minuten später kam Regensburgs Faber auf der rechten Seite an den Ball. Seine Flanke fälschte Tim Sechelmann unglücklich ab, wodurch sich der Ball über Bartels hinweg ins Tor senkte - die verdiente Führung für Jahn Regensburg.

Mannheim weiter zu harmlos, Fabers Doppelpack sorgt für Entscheidung

Nach der Halbzeitpause brachte Mannheims Coach Rehm mit Per Lockl und Kennedy Okpala für Bentley Baxter Bahn und Abifade zwei Neue. Der eigentlich so offensivstarke Waldhof tat sich gegen das Regensburger Bollwerk aber weiter schwer und versuchte es mit langen Bällen, die zu selten einen Abnehmer fanden. Nach knapp einer Stunde erarbeitete sich das Rehm-Team etwas mehr mehr Spielanteile, ohne aber richtig gefährlich zu werden. Regensburg hingegen setzte immer wieder Nadelstiche und baute seine Führung durch Doppeltorschütze Faber in der 83. Minute auf 2:0 aus.

Dabei blieb es bis zum Schluss. Mit der vierten Niederlage im neunten Saisonspiel rutschten die Kurpfälzer auf den 14. Tabellenplatz ab, Regensburg kletterte auf Rang drei. Am Samstag empfängt der Waldhof Vikotria Köln (14 Uhr/ live im SWR), Regensburg muss beim FC Ingolstadt ran.