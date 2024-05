Landespokal Südwest Schott Mainz gewinnt den Cup gegen Gonsenheim Stand: 25.05.2024 14:35 Uhr

Der TSV Schott Mainz hat das Finale im Landespokal Südwest gegen den SV Gonsenheim gewonnen. Damit darf Mainz in der kommenden Saison im DFB-Pokal antreten.

Der TSV Schott Mainz hat den Südwest-Pokal gewonnen und sich damit für die erste Hauptrunde im DFB-Pokal qualifiziert. Der Fußball-Regionalligist gewann am Samstag in Ingelheim gegen den Oberligisten SV Gonsenheim aus dem gleichnamigen Mainzer Stadtteil mit 4:1 (2:0). Die Tore für den Favoriten erzielten Birkan Celik (30. Minute), Nils Fischer (34.), Nicklas Schlosser (68.) und Tim Müller (78.) per Foulelfmeter. Maurice Neukirch (87./Foulelfmeter) gelang der Ehrentreffer. Für Schott Mainz ist es der dritte Finalsieg nacheinander und damit auch die dritte Teilnahme am DFB-Pokal.

In der Saison 2022/23 verloren die Mainzer in der ersten Runde mit 0:3 gegen Hannover 96. In der aktuellen Saison war Borussia Dortmund beim 1:6 zu stark.

