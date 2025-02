Schwaben-Derby in der Basketball-Bundesliga Riesen Ludwigsburg besiegen ratiopharm Ulm 92:71 Stand: 02.02.2025 20:17 Uhr

Mit einer überragenden Defensive zerstören die MHP Riesen Ludwigsburg die Ulmer Angriffsbemühungen. Am Schluss treffen die Barockstädter noch aus allen Lagen und gewinnen deutlich.

Eigentlich war ratiopharm Ulm als Tabellenzweiter gegen den Achten leicht favorisiert. Das Spiel wurde am Sonntagabend ein intensives Derby. Im Kampf der besten Defensive der Liga gegen die beste Offensive setzen sich die Abwehrspezialisten aus Ludwigsburg durch.

Ulmer Basketballer geraten schon im ersten Viertel aus dem Takt

Schon das erste Viertel ist von der Ludwigsburger Defensive geprägt. Die Hausherren machen den Gästen das Leben schwer, zwingen sie zu schwierigen Würfen oder forcieren Ulmer Ballverluste. Nur vier von 15 Wurfversuche aus dem Feld landen für das ratiopharm-Team im Korb. Die Ludwigsburger treffen vor allem in der Schlussphase des ersten Abschnitts. Ezra Manjon vollendet mit einem Dreier in der letzten Sekunde einen 10:0-Lauf der Barockstädter. 22:12 für die Gastgeber nach dem ersten Viertel.

Riesen Ludwigsburg mit deutlich mehr Würfen

Die Riesen spielen schnell. Die Ulmer sind in der Verteidigung zu zaghaft. Jacob Patrick erhöht per Distanztreffer auf eine 15-Punkte-Führung für Ludwigsburg (31:16). Die Ulmer als beste Angriffsmannschaft der Liga kriegen ihren Offensivmotor einfach nicht zum Laufen. Das Spiel wird zerfahren mit vielen Fouls - insgesamt 22 Foulpfiffe in der ersten Halbzeit. Den Ludwigsburgern gelingt es ganz gut, das Ulmer Spiel zu zerstören. Die Riesen, die auch viel häufiger auf den Korb werfen, führen zur Halbzeit 41:28.

Ezra Manjon bester Schütze für Ludwigsburg

Die Partie wird auch im dritten Viertel kein Leckerbissen für den neutralen Basketball-Fan. Intensive Verteidigung, schwache Trefferquoten auf beiden Seiten. Immerhin: bei Ulm fallen jetzt mal Dreier von Nelson Weidemann und Justinian Jessup. Für Ludwigsburg bleibt vor allem Ezra Manjon korbgefährlich, kommt auf 22 Punkte in drei Vierteln. Trotzdem: viel Kampf und auch so mancher Krampf im Schwaben-Derby. Die Gastgeber bleiben nach drei Abschnitten in Front 61:49.

Ulmern geht die Energie aus

Finden die Ulmer doch noch einen Weg, die Ludwigsburger Abwehr zu knacken? Nein. Nach der letzten möglichen Auszeit von Coach Ty Harrelson stellt Johannes Patrick für die MHP Riesen viereinhalb Minuten vor Schluss auf plus 17 (74:57). Dabei hatte der Ulmer Trainer in der Timeout noch gefordert, jetzt alles zu geben. Zu einfallslos, zu statisch bleiben die Ulmer Angriffe während die Ludwigsburger ihre Dreierquote noch nach oben schrauben. Es wird eine klare Sache. Ludwigsburg gewinnt dank einer starken Verteidigung und in der Schlussphase auch einer guten Offensive gegen den Tabellenzweiten aus Ulm.

