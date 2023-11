Handball | Rhein-Neckar Löwen Rhein-Neckar Löwen feiern Sieg gegen Leipzig Stand: 09.11.2023 20:41 Uhr

Am 12. Spieltag der Handball-Bundesliga haben die Rhein-Neckar Löwen mit 32:28 (17:15) gegen den SC DHfK Leipzig gewonnen. Bester Werfer war wieder einmal Juri Knorr.

Die Löwen kamen nach der Länderspielpause gut rein in die Partie und gingen nach drei Minuten durch den Treffer von Spielmacher Juri Knorr bereits mit 3:0 in Führung. Leipzig agierte im Angriff zunächst zu statisch und leistete in der Abwehr gegen agile Mannheimer wenig Gegenwehr. Dann aber schlichen sich immer mehr technische Fehler ins Spiel der Löwen, so dass die Gastgeber ihre Führung beim Stand von 4:5 erstmals abgeben mussten.

Rhein-Neckar Löwen ohne David Späth gegen Leipzig

In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich keines der Teams zunächst entscheidend absetzen konnte. Die Löwen waren in der Offensive besonders durch Jannik Kohlbacher gefährlich, der mit dem Ausgleichstreffer zum 14:14 bereits sein sechstes Tor erzielte und mit einer bis dato 100-Prozentquote überzeugte. Im Tor setzte Löwen-Trainer Sebastian Hinze auf Mikael Appelgren und Joel Birlehm. Shootingstar David Späth, der vor wenigen Tagen noch bei seinem Länderspiel-Debüt glänzte, musste auf der Tribüne Platz nehmen.

TV-Tipp Handball-Bundesliga live: Die Rhein-Neckar Löwen empfangen am Sonntag, 12.11., den deutschen Meister THW Kiel. Das Spiel gibt es live ab 14 Uhr im SWR und im Livestream auf swr.de/sport.

Nach 23 Minuten gingen die Löwen beim Stand von 15:14 dann erstmals wieder in Führung und gaben die trotz drei vergebener Siebenmeter durch Knorr und Schefvert auch bis zur Halbzeitpause nicht mehr her. Wie nachlässig beide Mannschaften in der Defensive aufspielten, zeigte der Pausenstand von 17:15.

Löwen werden ihrer Favoritenrolle gerecht

Und auch die zweite Hälfte startete torreich und ausgeglichen. Auf Seiten der Löwen überzeugte besonders Keeper Birlehm, der die Führung seines Teams durch gute Paraden festhielt. Im Angriff aber agierten die Gastgeber zu leichtfertig und vergaben viele freie Wurfmöglichkeiten. So gelang Leipzig nach 45 Minuten der Anschlusstreffer. Dann aber fingen sich die Mannheimer wieder und besonders Juri Knorr, der mit insgesamt zehn Treffern bester Werfer wurde, drehte noch einmal auf: Mit seinem Tor zum 27:23 baute er die Löwen-Führung erstmals auf vier Tore aus.

In der Schlussphase kam von Leipzig nicht mehr viel und die Rhein-Neckar Löwen sicherten sich einen ungefährdeten 32:28-Sieg. Durch den Erfolg klettern die Kurpfälzer auf den fünften Rang. Am Sonntag (14 Uhr/ live im SWR) empfangen die Rhein-Neckar Löwen dann den derzeit schwächelnden Meister THW Kiel.