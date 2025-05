DFB-Pokal | FAQ Party, Pott und Public Viewing: Die wichtigsten Infos zum VfB im DFB-Pokalfinale Stand: 24.05.2025 11:16 Uhr

Der VfB Stuttgart hat es ins DFB-Pokalfinale 2025 geschafft. Wann wird es in Berlin ernst? Und wo wird gefeiert? Die Antworten gibt's hier.

Von SWR

Der VfB Stuttgart steht im DFB-Pokalfinale 2025. Der Gegner: Drittligist Arminia Bielefeld. Es geht um die Trophäe, schon vorher für die Fans aber um Tickets und Co. Die wichtigsten Infos in der Übersicht:

Wie läuft der Finaltag?

Schon am Morgen des Finaltages sind in Berlin - und in Stuttgart viele Fans auf den Beinen. Viele Fans treffen sich in Berlin beim Fanfest am Breitscheidplatz, in der Heimat gibt es am Abend ein Public Viewing auf dem Schlossplatz. Anpfiff im Berliner Olympiastadion ist um 20 Uhr - die Partie gibt es im Audio-Livestream auf Sportschau.de. Bereits um 17 Uhr öffnen die Stadiontore für die Fans in Berlin. Aktuelle Infos zum Pokalfinale gibts zum Nachlesen im Liveblog: Der VfB Stuttgart im DFB-Pokalfinale 2025.

Wann steht das Finale an und um wie viel Uhr gehts los?

Diesen Termin dürften sich die Fans vom VfB, aber auch die von Gegner und Drittligist Arminia Bielefeld bereits geblockt haben: Am Samstag, 24. Mai treffen die beiden Teams im Berliner Olympiastadion aufeinander. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Worum geht es für den VfB?

Für die Stuttgarter geht es – wie für Gegner Bielefeld – um den Titel. Die Schwaben könnten angesichts des neunten Platzes in der Bundesliga mit dem Pokalsieg allerdings auch das internationale Geschäft klarmachen. Wer den Titel holt, ist für die Ligaphase der Europa League gesetzt. Und dann sind da ja auch noch die zusätzlichen Einnahmen: Sollte der VfB den Titel holen, kämen zu den 6,5 Millionen für die bisherige Pokal-Saison noch einmal 4,32 Millionen Euro dazu.

Wie groß war der Run auf die Tickets?

Für viele Fans begann die Reiseplanung fürs Finale schon, als noch nicht einmal die leeren Getränke-Becher der Halbfinal-Partie gegen Leipzig im Stadion beseitigt waren. Allein beim VfB sind Anfragen für 160.000 Tickets eingegangen, 24.000 konnte der Club rausgeben. Auch über den Deutschen-Fußball Bund (DFB) war der Hype real. 1,66 Millionen Menschen haben über das Portal des DFB versucht, Tickets für das Finale zu bekommen. Darunter aber sicher auch welche von der Arminia. Zudem soll es aber auch über 160 Millionen Bot-Anfragen gegeben haben. Das führte zu Problemen beim Portal.

Gibt es noch Tickets?

Zusammengefasst: nein. Das Finale ist komplett ausverkauft. In den sozialen Medien und auf anderen Verkaufsportalen werden jedoch viele Tickets angeboten. Vor diesen Angeboten warnen Polizei und auch der VfB Stuttgart, in mehreren Fällen ermittelt die Stuttgarter Polizei wegen Betrugs. Der VfB appelliert in einer Mitteilung an seine Anhänger, "keine Tickets auf dem Schwarzmarkt oder auf anderen nicht autorisierten Wegen zu erwerben". In den meisten Fällen handele es sich um Fake-Angebote oder gefälschte Tickets, mit welchen kein Zutritt ins Stadion erfolgen könne.

Gibt es ein Public Viewing in Stuttgart?

Ja, gibt es. Der VfB und die Stadt Stuttgart veranstalten ein Public Viewing auf dem Schlossplatz. Dort sollen rund 35.000 Zuschauerinnen und Zuschauer Platz finden. Die Stadt Stuttgart soll das Event mit einem Zuschuss von 275.000 Euro unterstützen. Der Gemeinderat hat dem Vorhaben am Mittwoch (07.05.) zugestimmt, wie die Stadt mitteilte.

Der Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle betont: "Mit dem Einzug in das DFB‐Pokalfinale hat die Mannschaft sich einen ersten Traum erfüllt. Der nächste soll am 24. Mai mit einem Pokalsieg in Berlin folgen. Es wird ein großes Finale und dafür möchten wir unserer großen Fangemeinde ein einzigartiges Erlebnis auf dem Schlossplatz bieten – friedlich, emotional und in weiß‐roter Atmosphäre."

Wo stehen die Fans des VfB Stuttgart und von Arminia Bielefeld?

Die Fans des VfB Stuttgart werden beim Finale im Berliner Olympiastadion in der Ostkurve sein. Die Anhänger von Arminia Bielefeld werden rund um das Marathontor auf der gegenüberliegenden Seite platziert. Die Auslosung beim obligatorischen Meeting der Finalisten ergab zudem, dass Bundesligist Stuttgart in weißen und Drittligist Bielefeld in blauen Trikots auflaufen wird. Die VfB-Profis werden die Heimkabine beziehen, wie der Deutsche Fußball-Bund weiter mitteilte.

Wo wird gefeiert?

Das große Fan-Fest der Stuttgarter steigt am Berliner Breitscheidplatz, die mitgereisten Anhänger der Arminia werden sich entweder am Hammarskjöldplatz oder am Alexanderplatz versammeln.

Was passiert am Tag danach?

Im Falle eines Erfolgs kehrt die Mannschaft am Sonntag, 25. Mai, als DFB‐Pokalsieger zurück nach Stuttgart. Eine öffentliche Feier mit der Mannschaft auf dem Schlossplatz ist dafür ebenfalls in Planung. SWR Sport zeigt die Busfahrt der Mannschaft und den Empfang ab 14:15 Uhr live im SWR, auf swr.de/sport und auf YouTube.

Bildergalerie - so liefen die bisherigen Endspiele des VfB Stuttgart:

Sendung am Sa., 24.5.2025 20:00 Uhr, SWR Aktuell