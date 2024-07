Handball | Frisch Auf Göppingen Neuer Trainer, neue Spieler: Frisch Auf Göppingen startet in die Saisonvorbereitung Stand: 18.07.2024 13:04 Uhr

Den Göppinger Handballern steht eine Saison mit besonderen Herausforderungen bevor. Sieben Neuzugänge muss der ebenso neue Trainer Benjamin Matschke in kurzer Zeit integrieren.

Zweieinhalb Monate hat die erste Mannschaft von Frisch Auf Göppingen ab jetzt Zeit, um sich auf die kommende Handball-Saison vorzubereiten. Zweieinhalb Monate, in denen sich ein fast komplett neues Team finden muss, um in der stärksten Liga der Welt zu bestehen.

Das Team steht nicht nur vor der Herausforderung, sieben Neuzugänge zu integrieren, auch der Trainer ist ein neues Gesicht – wenn auch ein in der Handballszene sehr bekanntes: Benjamin Matschke, einer der begehrtesten und besten jungen Handball-Coach Deutschlands, folgt auf Markus Baur.

Neuer Trainer Ben Matschke kehrt in Göppinger Heimat zurück

Matschke bringt langjährige Erfahrung und viel sportwissenschaftliches Knowhow mit nach Göppingen – und kommt zurück in seine Heimat. Er selbst hat in Stuttgart studiert und noch ganz viel Verwandtschaft in der Umgebung. "Für mich ist das jetzt eine Ehre, für diesen Traditionsklub hier zu arbeiten", sagt der Trainer im Gespräch mit SWR Sport.

Um in der kommenden Saison erfolgreich zu spielen, muss Matschke jetzt "so schnell wie möglich eine integrierte Mannschaft auf die Platte bekommen". In der vergangenen Saison wurde Frisch Auf Göppingen nur 15. – da ist für den renommierten Klub noch viel Luft nach oben. Eine Neuausrichtung des Teams soll dabei helfen, zurückzukehren zu alten Erfolgen.

Frisch Auf Göppingen: Mit jungen Spielern zum Erfolg

Die Mannschaft hat sich deutlich verjüngt, um sich weiter oben in der Tabelle anzusiedeln: "Wir sind fast um vier Jahre jünger. Im Schnitt sind wir von 29 auf 25 Jahre runtergegangen", sagt Matschke. Außerdem habe das Team nun eine skandinavische Note durch die neuen Spieler, von denen allein vier aus Dänemark und Schweden kommen. Die Zugänge seien jung und entwicklungsfähig.

Wer aber weiterhin für Frisch Auf Göppingen im Kader und mittlerweile Dienstältester ist, ist Marcel Schiller. Der deutsche Nationalspieler ist seit 2013 in Göppingen und steht ebenfalls quasi vor einer neuen Mannschaft. Genau darauf freut er sich aber unglaublich: "Das ist eine Saison, die brutal schwer einzuschätzen ist. Das ist einfach mal was anderes, eine neue Herausforderung. Wir wollen natürlich beweisen, dass wir als Team zusammenwachsen können und eine schlagfertige Truppe zusammenkriegen."

Saisonauftakt gegen Hamburg

Um sich als Team zu finden und gut vorbereitet zu sein, absolviert die Mannschaft bis zum Auftakt Anfang September gegen Hamburg noch zahlreiche Testspiele und Turniere.

Ein Fokus liegt dabei natürlich auch auf der Verjüngungskur der Göppinger. Für Marcel Schiller ist diese ein Pluspunkt: "Die jungen Spieler, die sich zeigen wollen, die das erste Mal in der Liga sind, die wollen Gas geben." Das werde Schiller zufolge auch dabei helfen, den Spaß am Handball wiederzufinden.

Auch Trainer Matschke hat das bemerkt: "Ich kann jetzt schon spüren, dass die Jungs darauf brennen, hier in der Göppinger Arena zu spielen!"