Fußball | 3. Liga Neuer Trainer gefunden: Bernhard Trares kehrt zu Waldhof Mannheim zurück Stand: 18.09.2024 13:26 Uhr

Einen Tag nach der Entlassung von Marco Antwerpen präsentiert der SV Waldhof Mannheim mit Bernhard Trares einen alten Bekannten auf der Trainerbank.

Der 59-jährige Trares soll die Kurpfälzer nach dem misslungen Saisonstart aus dem Tabellenkeller der 3. Liga führen. Die Mannheimer stehen mit nur zwei Zählern aus fünf Spielen auf dem letzten Platz. Nach dem 1:1 bei Konkurrent Hansa Rostock am Wochenende hatte sich die sportliche Führung für eine Veränderung auf der Trainerposition entschieden. Antwerpen hatte die Mannheimer erst im Januar übernommen.

Waldhof: Loviso hält große Stücke auf Trares

Mit Trares kehrt ein alter Bekannter zurück zum Waldhof. Der frühere Bundesligaprofi hatte die Kurpfälzer 2019 aus der Regionalliga in die 3. Liga geführt. Mit ihm kommt auch sein Co-Trainer Benjamin Sachs.

"Mit Bernhard und Benni haben wir ein Duo zurückgewonnen, das genau weiß, worauf es beim SV Waldhof ankommt. Ich bin davon überzeugt, dass wir unter der Leitung von Bernhard wieder unsere Qualität auf den Platz bringen können. Ich habe volles Vertrauen in die Mannschaft und das Trainerteam und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit", wird Anthony Loviso, Sportlicher Leiter des SV Waldhof Mannheim 07, in einer Mitteilung zitiert.

Trares: Ein "Nachhausekommen" zum Waldhof

Trares selbst will die wenige Zeit in den anstehenden Englischen Wochen bestmöglich nutzen, damit das Team wieder sein Potenzial ausschöpfen kann. Mit dem Klub verbindet ihn ein enges Band. "Ich freue mich sehr, wieder zurück beim SV Waldhof Mannheim zu sein. Der Verein ist mir sowohl als Spieler als auch als Trainer sehr ans Herzen gewachsen Es ist für mich in gewisser Weise ein Nachhausekommen", so Trares.

Sendung am Mi., 18.9.2024 18:40 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg