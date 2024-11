Vor seinem zweiten Länderspiel Nationaltorhüter Oliver Baumann - Kindheitstraum und Kampf gegen den Krebs Stand: 15.11.2024 19:22 Uhr

Beim 1:0-Erfolg gegen die Niederlande Mitte Oktober feierte Torhüter Oliver Baumann sein Debüt für die DFB-Elf - und das mit 34 Jahren. Im Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina steht der Hoffenheimer nun wieder zwischen den Pfosten.

Wenn die Nationalmannschaft am Samstag (16.11./20:45 Uhr) in der Nations League in Freiburg auf Bosnien-Herzegowina trifft, dürfte es sich für Oliver Baumann wie ein Heimspiel anfühlen - und das, obwohl der 34-Jährige schon seit zehn Jahren bei der TSG Hoffenheim kickt. Denn Baumann wuchs in Bad Krozingen, knapp 20 Kilometer enfernt vom Freiburger Europa-Park-Stadion, auf.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Nationaltorhüter Oliver Baumann: "Einfach den Moment genießen""

Dass der 1,87 Meter große Torhüter nun in Freiburg sein zweites Länderspiel bestreitet, ist etwas ganz Besoderes für ihn. Denn hier begann Baumanns Karriere: 2008 feierte er mit der A-Jugend des Sport-Clubs unter Trainer Christian Streich die Deutsche Meisterschaft. Zwei Jahre später folgte sein Bundesliga-Debüt. Danach war er vier Jahre lang Stammtorhüter bei der Breisgauern, ehe er 2014 in den Kraichgau wechselte.

Oliver Baumann: Kapitän in Hoffenheim und Nationalmannschafts -Debüt

Bei der TSG Hoffenheim entwickelte sich Baumann stetig weiter und wurde zum Führungsspieler und heutigen Kapitän. Im September 2020 folgte die erste Berufung in den Kader des DFB. Zum Einsatz kam der Badener aber nicht - bis jetzt. "Das erste Länderspiel ist ein Traum. Darauf habe ich jahrelang hingearbeitet", sagte Baumann nach seinem Premierenspiel Mitte Oktober gegen die Niederlande, "da bin ich sehr sehr stolz und glücklich".

Nach Verletzung von ter Stegen: Zweikampf mit Nübel

Dass sich Baumann im DFB-Dress plötzlich von der Ersatzbank zwischen die Pfosten kämpfen konnte, liegt auch an der schweren Verletzung von Marc-André ter Stegen, der eigentlich die Nachfolge von Manuel Neuer antreten sollte, jetzt aber monatelang ausfällt. Im Zweikampf mit VfB-Torhüter Alexander Nübel um die neue, zwischenzeitliche Nummer eins im deutschen Tor sah Bundestrainer Julian Nagelsmann den Hoffenheimer zuletzt "einen Tick" vorne.

"Ich bin froh und dankbar, dass ich mein erstes Spiel machen durfte, jetzt mein zweites und ich möchte den Moment einfach genießen", sagte Baumann vor der Partie gegen Bosnien-Herzegowina im exklusiven Sportschau-Interview. "Es geht darum, ein gutes Spiel zu machen, der Mannschaft zu helfen und im besten Fall zu gewinnen." Wenn ihm das so gut gelingt wie gegen die Niederlande, gibt es für Oliver Baumann bestimmt noch mehr "Momente zum Genießen" im Tor der deutschen Nationalmannschaft.

"Olis Kinderwelt" - Baumanns Engagement für krebskranke Kinder

Momente zum Genießen schenkt Baumann auch krebskranken Kindern am Universitätsklinikum Heidelberg. Mit seinem Verein "Olis Kinderwelt" ermöglicht er Kids Ausflüge - etwa zu Spielen der TSG Hoffenheim oder den Adlern Mannheim. "Es ist wie eine Wunschkiste, mit der man den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann", sagt Baumann, der bei seinem zweiten Länderspiel gegen Bosnien-Herzegowina selbst wieder ein breites Lächeln im Gesicht haben dürfte.

Sendung am Sa., 16.11.2024 20:00 Uhr, Stadion, SWR1