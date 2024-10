Handball | Champions League Nächstes Topspiel: HB Ludwigsburg empfängt dänischen Rekordmeister Stand: 19.10.2024 10:10 Uhr

Am sechsten Spieltag der Champions League kommt es zum Duell der Zweit- und Drittplatzierten der vergangenen Saison: Gegen das Team Esbjerg will die HBL den Heimsieg schaffen.

Für die Handballerinnen der HB Ludwigsburg läuft es aktuell perfekt. Vier Siege aus vier Bundesliga-Spielen, dazu der 36:25-Auswärtssieg beim Champions-League-Gruppengegner Buducnost Podgorica vergangene Woche in Montenegro. Das sollte Aufwind geben für die nächste Aufgabe: Am Sonntag um 16 Uhr empfängt der Deutsche Meister niemand geringeren als das Team Esbjerg, den fünffachen dänischen Meister.

Team Esberg zuletzt drei Mal in Folge im Final Four der Champions League

Aktuell liegen die Ludwigsburgerinnen auf Rang fünf der Gruppe B. Gegen Team Esbjerg müssten sie ihre Leistung steigern, sagt HBL-Cheftrainer Jakob Vestergaard: "Das ist eine komplette Mannschaft mit guten Kreisläuferinnen, guten Außen und starken Torfrauen. Sie gehören für mich neben Györ zu den Topfavoriten auf den Champions League-Sieg."

In den vergangenen drei Jahren erreichte der dänische Club jeweils das Final Four der Champions League, sicherte sich 2023 am Ende Rang drei, knapp hinter Ludwigsburg. An diese Top-Leistungen knüpft das Team von Tomas Axnér auch in der aktuellen Spielzeit an: Zuhause ist Esbjerg ungeschlagen, verlor lediglich auswärts gegen den Vorjahresgewinner aus Györ und den Mitfavoriten aus Brest.

HB Ludwigsburg will ersten Heimsieg in der Champions League einfahren

Gegen diese beiden Teams hatte zuvor auch die HBL Niederlagen kassiert. Um in der konkurrenzstarken Gruppe zu bestehen, will Ludwigsburg nun den ersten Heimsieg schaffen. "Wir brauchen eine hundertprozentige Leistung, sonst holen wir keine Punkte. Wenn wir an die starken Spiele zuletzt anknüpfen, haben wir aber auch gegen Esbjerg eine Chance", sagt Vestergaard.