Fußball | Bundesliga Nach Misere: Freiburg-Trainer Schuster fordert Elfmeter-Training Stand: 06.12.2024 15:32 Uhr

Der Coach des SC Freiburg hadert mit den verschossenen Elfmetern seines Teams. Deshalb verordnet Julian Schuster seinen Spielern jetzt zwei klare Maßnahmen.

Es sei "für jeden Einzelnen wichtig, sich für sich selbst ein gutes Gefühl zu holen. Das bedeutet Wiederholungen", sagte der 39-Jährige: "Mir die Bälle schnappen, auf einen Trainingsplatz gehen, wo mich keiner stört, wo ich voll bei mir sein kann und meine Abläufe so gestalte, dass ich selbstbewusst bin und mir ein gutes Gefühl für den nächsten Elfmeter hole."

Zum Zweiten sei es wichtig, "in den Austausch" zu gehen. Die Spieler sollten sich "damit beschäftigen, was macht ein gegnerischer Torhüter, wie verhält der sich". Dafür könnten sie sich Tipps beim Trainerteam und auch den eigenen Keepern holen. Die Freiburger hatten die letzten fünf Elfmeter in Pflichtspielen allesamt vergeben. Dies könne man "nicht einfach wegschieben und sagen, der nächste wird schon irgendwie reingehen", betonte Schuster vor dem Auswärtsspiel am kommenden Sonntag (ab 17.30 Uhr live in der Audio-Reportage bei sportschau.de) in Hoffenheim.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Elfer verschossen. Traumtore kassiert. Raus aus dem Pokal - DEIN SCF #140 | SWR Sport"

Sechs Fahrkarten vom Punkt

Sechs seiner vergangenen sieben Strafstöße hat der Fußball-Bundesligist verschossen - zuletzt am Dienstagabend im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Drittligist Arminia Bielefeld (1:3). Den Schützen wechselten die Breisgauer im Laufe der Negativserie regelmäßig. Am Ende der vergangenen Saison verschossen Lucas Höler und Roland Sallai, in dieser Saison versagten dem sonst so sicheren Vincenzo Grifo gleich zweimal die Nerven. Höler trat beim FC Bayern im September erneut erfolglos an - und am Dienstag vergab Florent Muslija. Keine der sechs Partien hat Freiburg gewonnen. Lediglich in der 2. Runde des DFB-Pokals traf Grifo - und Freiburg gewann.