Fußball | Regionalliga Michael Stahl und seine TuS Koblenz im Test gegen Mainz

Michael Stahl ist die Identifikationsfigur bei der TuS Koblenz. Wir haben ihn zum Vorbereitungsstart in Koblenz besucht.

Mit Michael Stahl als Spieler-Trainer soll alles besser werden bei der TuS Koblenz. Die Voraussetzungen sind bescheiden - nach fünf Jahren in der Oberliga und der Insolvenz 2018 ist der Verein leidgeprüft. Trotzdem soll jetzt eine neue Ära beginnen.

Beim Testspiel gegen Mainz 05 konnte die TuS schon mal an der Profi-Fußballwelt schnuppern. Der Ehrentreffer gleich zu Beginn ließ die 2.200 Zuschauer träumen. Doch die Realität ist aktuell noch eine andere, auch wenn sich Koblenz bei der 1:6 Niederlage gut verkaufen konnte. Der Spieler-Trainer Michael Stahl ist und bleibt die Hoffnung der TuS, die mit Ihm in eine positive Zukunft starten will. Fest steht: der Trend, er zeigt nach oben.