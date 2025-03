Fußball | Bundesliga Maurizio Gaudino zum VfB Stuttgart: "Diese Spiele nicht als Rückschritt sehen" Stand: 01.03.2025 14:04 Uhr

Sechs Jahre spielte Maurizio Gaudino für den VfB Stuttgart. Der 58-Jährige, am Sonntagabend Studiogast bei SWR Sport, sprach schon am Samstag mit SWR1 Stadion über die Niederlage des VfB Stuttgart gegen Bayern München.

"Der VfB hat sich mehr oder weniger selbst geschlagen." So lautet, etwas verkürzt, das Fazit von Maurizio Gaudino zum Südschlager am Freitagabend. Zum Auftakt des 24. Spieltags in der Fußball-Bundesliga musste sich der VfB Stuttgart dem Tabellenführer Bayern München mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Und produzierte dabei zu viele eigene Fehler.

Im Gespräch mit SWR1 Stadion führt Gaudino weiter aus: "Beim 1:1 war für mich unverständlich, warum die Mannschaft so weit aufrückt - in der 45. Minute zu Hause beim Stand von 1:0. Und das gegen Bayern München. Das darf nicht passieren." Michael Olise hatte - haarscharf nicht im Abseits stehend - nach einem Steilpass von Leroy Sané viel Wiese vor sich und vollendete technisch stark zum Ausgleich, nachdem Angelo Stiller den VfB mit einem satten Linksschuss in Führung gebracht hatte (34.).

Zwei VfB-Fehler führen zum Sieg des FC Bayern

In der 64. Minute spielte VfB-Keeper Alexander Nübel in zentraler Position an der Strafraumkante Stiller an, der von Leon Goretzka unter Druck gesetzt wurde. Goretzka gewann den Ball und traf zur 2:1-Führung für die Gäste. Den 3:1-Endstand besorgte Kingsley Coman in der 90. Minute, nachdem Josha Vagnoman den Ball als letzter Mann leichtfertig hergeschenkt hatte. "Das sind für mich Fehler, die auf dem Niveau nicht passieren dürfen", sagt Gaudino.

Der ehemalige Profi sieht aber trotz der individuellen Fehler und ausbleibenden Erfolgserlebnisse positive Aspekte. Der VfB spiele weiterhin "sehr, sehr guten Fußball", zudem sei die Handschrift von Trainer Sebastian Hoeneß klar zu erkennen. "Wie er die Mannschaft handelt, ist enorm. Das ist wirklich Weltklasse", so Gaudino.

Gaudino ist optimistisch, dass der VfB wieder international spielen wird

Der VfB Stuttgart wird nach diesem 24. Spieltag nicht auf einem Europapokal-Platz stehen. Nach Ansicht von Maurizio Gaudino ist das kein Grund zur Sorge. "Der Verein hat immer die Marschroute ausgegeben: Wir sind in der Entwicklung. Alles, was letztes Jahr passiert ist, ist überdimensional zu den Erwartungen gewesen. Deswegen ist es enorm, dass der VfB dieses Jahr trotzdem da vorne mitspielt und es in der eigenen Hand hat, Europa League oder Champions League zu spielen. Ich bin guter Dinge, dass wir auf jeden Fall international spielen werden", gibt sich der Ex-VfB-Profi optimistisch.

Zum Ende des Gesprächs mit SWR1 Stadion nimmt Gaudino nochmal Bezug auf die jüngste Ergebnisdelle: "Man darf diese Spiele nicht als Rückschritt sehen. Es ist ein Lernprozess, in dem sie sich befinden. Und da ist es unheimlich wichtig, dass man den stabil und ruhig weitergeht." Die Chance auf die nächsten Punkte in der Bundesliga hat der VfB am nächsten Samstag (8.3., 15:30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Kiel.

Sechs Jahre beim VfB Stuttgart

Maurizio Gaudino spielte von 1987 bis 1993 für den VfB Stuttgart. Insgesamt absolvierte der Offensivallrounder 209 Pflichtspiele für den VfB und sammelte dabei 38 Tore sowie 39 Assists. Seine aktive Karriere beendete Gaudino Anfang des Jahres 2006 als Spieler des SV Waldhof Mannheim.

Sendung am Sa., 1.3.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Baden-Württemberg