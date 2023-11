Handball-European-League Makellose Bilanz: Rhein-Neckar Löwen besiegen auch Lissabon Stand: 21.11.2023 20:12 Uhr

Die Rhein-Neckar Löwen haben das Tor-Festival gegen Benfica Lissabon gewonnen. Die Löwen sind damit vorzeitig für die Hauptrunde in der EHF European League qualifiziert.

In der Bundesliga läuft es für die Rhein-Neckar Löwen eher durchwachsen, in der EHF European League dafür umso besser. Am vierten Spieltag der Gruppenphase fuhren die Kurpfälzer den vierten Sieg ein.

Tore satt in der Anfangsphase

Dass es im Duell mit Benfica Lissabon aus Portugal Tore hageln könnte, ließ sich am Ergebnis des ersten Duells der beiden Teams in der Gruppe A ablesen: Vor sieben Tagen gewannen die Löwen mit 36:35 bei Benfica. Und auch am Dienstagabend (21.11.) in Heidelberg ging es von Beginn an rasant zur Sache. Als Jon Lindenchrone für die Mannheimer das 7:7 erzielte, waren erst etwas mehr als sechs Minuten gespielt.

Lindenchrone, der auf Rechtsaußen für den an der Fußsohle verletzten Patrick Groetzki zum Einsatz kam, erzielte wenig später auch das Tor zum 10:7 und sorgte so für die erste Drei-Tore-Führung im Spiel. Da vor allem Löwen-Keeper Joel Birlehm mit zunehmender Spieldauer besser ins Spiel fand, wurde die Tor-Party vorrübergehend unterbunden. Die Gastgeber verteidigten ihren Vorsprung und gingen beim Stand von 20:17 in die Pause.

Power-Start der Löwen in den zweiten Durchgang

Den besseren Start in die zweite Hälfte erwischten die Mannheimer. Joel Birlehm überzeugte im Tor mit starken Paraden, vorne erspielte sich der Bundesliga-Siebte in den ersten Minuten nach dem Seitenwechsel einen Fünf-Tore-Vorsprung (25:20).

In der 46. Minute entschärfte Joel Birlehm einen Versuch der Portugiesen, leitete sofort den Tempogegenstoß ein und Jannik Kohlbacher stellte auf 30:23 - damit standen die Weichen auf Sieg für die Löwen. Die Kurpfälzer gewannen am Ende mit 39:30, feierten den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel und lösten damit vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde in der European League. Denn: Nach acht Punkten aus vier Partien ist dem Bundesliga-Team einer der ersten beiden Plätze in der Vierer-Gruppe nicht mehr zu nehmen.

Am Sonntag folgt das nächste Heimspiel

Für die Rhein-Neckar Löwen geht es am Sonntag (16:00 Uhr) in der Bundesliga weiter. Dann treffen die Mannheimer zu Hause auf den Tabellenzwölften HSG Wetzlar.