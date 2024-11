Fußball | Bundesliga Mainzer Jubel am Sonntag: "Er hat den Spaß zurückgebracht" Stand: 24.11.2024 18:50 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 hat sein Sonntagsspiel gegen Holstein Kiel deutlich gewonnen. Mit 3:0 siegten die Mainzer auswärts und kletterten damit auf Platz acht.

Mit rotem Megaphon vor dem Mund peitschte Nadiem Amiri die Fans noch einmal auf. Hinter ihm warteten seine Mannschaftskameraden auf das Zeichen zum obligatorischen Siegestanz - dann jubelten sie gemeinsam los. Mit 3:0 hatten die Mainzer kurz zuvor Holstein Kiel besiegt und waren auf den achten Tabellenplatz geklettert. Eine Tabellenregion, die vor einem Jahr noch Lichtjahre entfernt zu sein schien.

"Der Trainer hat den Spaß zurückgebracht", zeigte sich Amiri nach der Partie dankbar: "Er gibt uns den Glauben. Natürlich, wir spielen auf dem Platz, aber wenn Du einen draußen hast, der Dir diese Energie gibt, dann wird Fußball einfacher", so der erleichterte Torschütze zum 1:0 weiter. "Wir haben einen guten Trainer", bestätigte Mainz-Coach Bo Henriksen lachend, um dann direkt wieder ernst zu werden: "Ich denke es ist wichtig, dass alle Spieler einen Glauben daran haben, was wir hier machen."

Amiri "sehr stolz" auf die Leistung des Teams

"Wir waren mutig, wir waren gut vorbereitet. Es macht mich sehr stolz, dass wir einfach direkt da waren und eine sehr erwachsene Leistung gezeigt haben heute", analysierte Amiri am SWR-Mikrofon erfreut. Eine Einschätzung, der auch Trainer Bo Henriksen folgte: "Die erste Halbzeit war perfekt", fand er. Nadiem Amiri (11. Minute) mit seinem dritten Saisontor und Jung-Nationalspieler Jonathan Burkardt (37.) per Handelfmeter hatten vor 14.906 Zuschauern schon vor der Pause für die sichere Führung gesorgt. Der Ex-Kieler Jae Sung Lee (53.) beseitigte mit seinem ebenfalls dritten Saisontreffer die letzten Zweifel.

Die Mainzer waren in allen Belangen überlegen und festigten ihren Platz im oberen Tabellenmittelfeld. Dazu kam ein neuer Vereinsrekord: Seit neun Spielen sind die Mainzer auswärts nun bereits ungeschlagen. "Wir haben ein gutes Gefühl, wenn wir auswärts spielen", versuchte sich Bo Henriksen an einer Erklärung.

In der kommenden Woche steht nun aber erstmal wieder ein Heimspiel an. Am Sonntag empfangen die Mainzer dann die TSG 1899 Hoffenheim. Auch die Hoffenheimer dürften mit gehörig Rückenwind anreisen - beim Debüt von Trainer Christian ilzer gegen RB Leipzig holten die Kraichgauer gleich dreimal einen Rückstand wieder auf und drehten am Ende die Partie zu einem 4:3-Sieg. Der SWR überträgt das Spiel Live im Audiostream ab 15:30 Uhr.

