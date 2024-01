Fußball | Bundesliga Mainzer Frühstart und die Hoffnung auf mehr Glück Stand: 03.01.2024 08:05 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 will beim Kampf um den Klassenerhalt keine Zeit verschenken, sagt Sportdirektor Martin Schmidt. Im Trainingslager fehlt ein Trio, doch ein Hoffnungsträger setzt im Abstiegskampf ein Zeichen.

Es liegt jede Menge Arbeit vor dem Team um Coach Jan Siewert und den neuen Co-Trainern Niko Bungert und Sören Hartung. Mit zehn Punkten aus 16 Spielen stecken die Rheinhessen tief im Abstiegskampf der Bundesliga und wollen vor dem Punktspielstart gegen den VfL Wolfsburg (13. Januar) keinen Tag ungenutzt lassen.

"Es gibt Vereine, die später anfangen und zwei, drei Vereine, die früher beginnen. Klar, man will keine Zeit verlieren", sagte Sportdirektor Martin Schmidt einen Tag vor dem Abflug ins Trainingslager zu SWR Sport. Dass dabei schon am Neujahrstag trainiert wurde, begründete der Schweizer mit dem Abflug ins Trainingslager am darauffolgenden Tag. "Dann sind wir direkt in der Arbeit drin."

Trainingslager ohne Trio, aber mit Burkardt

In Marbella wollen sich die 05er den Feinschliff holen für den Kampf um den Klassenerhalt. Fehlen werden dort Stefan Bell, Nelson Weiper und Jae-Sung Lee. Abwehrspieler Bell kuriert einen Infekt aus. Lee spielt mit der Nationalmannschaft Südkoreas beim Asien-Cup. Nachwuchsstürmer Weiper hat nach einem Eingriff am Knie einen Rückschlag im Reha-Training erlitten.

Mit dabei ist dagegen Jonny Burkardt. Der Angreifer hatte Ende November nach über einem Jahr Verletzungspause sein Comeback für die Mainzer gefeiert. Der 23-Jährige gilt als Hoffnungsträger bei den 05ern, um die lahmende Offensive in Schwung zu bringen. Gerade einmal 13 Tore haben die 05er in bislang 16 Spielen erzielt.

Da kam die Nachricht am Neujahrstag gerade recht: Burkardt hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bis 2027 verlängert. "Jonny Burkardt ist trotz seines noch jungen Fußballeralters bereits ein prägender Spieler und Charakter von Mainz 05. Er ist mit seiner Torgefahr, seinem fußballerischen Instinkt, seinen Tempoläufen, aber auch seinem laufintensiven Spiel in unserem Pressing ein äußerst vielseitiger Spieler, der wie kaum ein Zweiter unseren Mainzer Fußball verkörpert", sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Schmidt wünscht sich mehr Glück für die 05er

Burkardt war nur einer von vielen Mainzer Akteuren, die über Teile der Hinrunde nicht zur Verfügung standen. Auf dem Transfermarkt aktiv werden wollen die 05er aber nicht mehr zwingend. Natürlich behalten die Rheinhessen potenzielle Verstärkungen aber im Blick, sagte Schmidt.

Nicht zuletzt wegen der vielen Ausfälle wünscht sich der Sportdirektor "mehr Glück" für den Rest der Saison. "Glück beinhaltet ja sehr, sehr viel. Das Thema Gesundheit ist ein riesengroßes bei uns", sagte der Sportdirektor. Doch auch privat müsse es bei den Profis passen, um sportlich erfolgreich zu sein. In Marbella sollen nun die Grundlagen für eine Rückrunde gelegt werden, die den 05ern am Ende der Saison glückliche Gesichter beschert.

Sendung am Di., 2.1.2024 19:30 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP