Vor Spiel bei RB Leipzig Mainzer Fastnacht-Vorfreude: Bo Henriksen ist "selbst ein Kostüm"

Sportlich läuft es für Mainz 05 aktuell glänzend. Doch um entspannt den Rosenmontag feiern zu können, muss ein gutes Ergebnis bei RB Leipzig her.

Bo Henriksen freut sich schon auf seinen ersten Rosenmontags-Umzug. "Ich habe Fotos von gestern gesehen, das war crazy - und es war erst der erste Tag", sagte der Trainer vom 1. FSV Mainz 05 am Fastnachtsfreitag.

Henriksen: Rosenmontag wird wunderbar

Am Montag werden der 50-Jährige und große Teile der Mannschaft auf Wagen 103 am Umzug durch die Innenstadt teilnehmen. "Jeder spricht darüber, auch die Spieler. Ich werde es genießen. Das wird wunderbar", so der Däne.

Zuvor steht jedoch noch ein wichtiges Spiel in der Bundesliga an, am Samstag (15:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) müssen die formstarken Mainzer beim punktgleichen Verfolger RB Leipzig ran. Die Party am Montag werde "natürlich mehr Spaß" machen, "wenn wir gewinnen", sagte Henriksen.

Das Spiel in Leipzig ist für Henriksen derweil "nicht wichtiger als letzte Woche oder nächste Woche", sagte der 50-Jährige. Gleichwohl würden die Mainzer ihre Ausgangssituation mit einem Erfolg bei den aktuell punktgleichen Gastgebern deutlich verbessern.

Kohr fehlt den 05ern

Der Trainer muss wie schon im Hinrunden-Spiel (0:2) auf Dominik Kohr verzichten, der am Wochenende als erster Spieler der Liga seine zehnte Gelbe Karte gesehen hatte. Begleitet wird der Europapokal-Anwärter aus Mainz mitten in der fünften Jahreszeit nach Sachsen von 2.100 teilweise kostümierten Fans.

Henriksen selbst hat sich noch keine Gedanken über seine Verkleidung am Montag gemacht. "Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich bin selbst ein Kostüm, ich brauche mich nicht großartig verkleiden", scherzte der Däne. "Das Wichtigste ist, dass die Jungs eine gute Zeit haben und wir die Traditionen und Kultur der Stadt feiern können. Ich werde dabei sein - und hoffentlich lachen können."

