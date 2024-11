Vor Spiel gegen Hoffenheim Mainz-Coach Henriksen: "Zufrieden? - Ich bin nie zufrieden" Stand: 29.11.2024 17:04 Uhr

Mainz 05 will seine Erfolgsserie auch gegen die TSG Hoffenheim weiter ausbauen. Seit vier Ligaspielen sind die Rheinhessen ungeschlagen.

Bo Henriksen ist nicht zu bremsen. Dafür ist er bei den Fans des 1. FSV Mainz 05 bekannt. Am Sonntag um 15:30 Uhr erwarten die Nullfünfer die TSG Hoffenheim. Vor heimischem Publikum waren die Mainzer in dieser Saison bislang nur einmal erfolgreich - gegen Borussia Dortmund.

Dennoch: Zwei Siege, zwei Unentschieden - seit vier Ligaspielen ist Mainz ungeschlagen. Henriksen sieht die Entwicklung der Mannschaft noch nicht abgeschlossen, gibt sich mit dem momentanen Höhenflug nicht zufrieden: "Wenn du zufrieden bist im Leben ... ich hasse dieses Wort: 'zufrieden'. Ich bin nie zufrieden. Was ist das? Wir müssen besser und besser werden. Das ist mein Ziel."

Mainz 05 in guter Ausgangslage - Hoffenheim schwer einschätzbar

Ein Blick in die Statistik spricht aktuell für Mainz. Die letzte Niederlage gegen die Hoffenheimer ist viereinhalb Jahre her. In der abgelaufenen Saison überrannten die Mainzer die TSG mit 4:1. Aktuell ist der Gegner nur schwer einzuschätzen. Unter dem neuen Coach Christian Ilzer gewann Hoffenheim gegen RB Leipzig spektakulär mit 4:3. Allerdings verlor die TSG unter der Woche in der Europa League bei Sporting Braga sang- und klanglos mit 0:3.

Henriksen hofft auf "offenes Spiel mit viel Intensität"

Wie jeden kommenden Gegner hat Mainz 05 auch Hoffenheim intensiv beobachtet: "Wir sind hundert Prozent darauf vorbereitet. Wir haben sie genau analysiert und wissen, was auf uns zukommt", sagt Henriksen.

Besonders warnt er vor der offensiven Qualität der TSG-Spieler. "Sie sind sehr gut am Ball, aber auch wir können jederzeit Chancen kreieren. Der Schlüssel ist die Verteidigung. Ich hoffe auf ein offenes Spiel mit viel Intensität", sagt der Däne. Kleiner mentaler Heimvorteil für Mainz - auch wenn Bo Henriksen das bestimmt nicht gerne hört, aber: Hoffenheim hat in dieser Saison auswärts noch nicht gewonnen.

