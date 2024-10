Fußball | Bundesliga Mainz 05: Vorfreude auf Gladbach statt Angst vor dem Heimfluch Stand: 24.10.2024 07:49 Uhr

Im fünften Anlauf soll es endlich klappen: Der 1. FSV Mainz 05 peilt gegen Borussia Mönchengladbach den ersten Heimsieg an.

Die Rheinhessen empfangen am Freitagabend (25.10.2024, ab 20:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) den Tabellennachbarn vom Niederrhein. Bislang steht in der heimischen Arena nur ein mageres Pünktchen zu Buche, eingefahren am ersten Spieltag gegen Union Berlin.

Gegen Werder Bremen, den FC Heidenheim und RB Leipzig setzte es dagegen Pleiten. Während die 05er gegen die beiden erstgenannten Klubs mitunter erschreckend schwach auftraten, zeigte die Formkurve gegen Leipzig leicht nach oben.

Zentner setzt auf Vorfreude statt Angst

"Ich finde auch, dass wir im letzten Heimspiel gegen Leipzig die Energie auf den Platz gebracht haben. Wir haben es geschafft, das Stadion und unsere Fans mitzunehmen", sagte Torhüter Robin Zentner im Gespräch mit SWR Sport.

Angst, dass es auch im fünften Anlauf keinen Heimsieg gibt, hat der 29-Jährige nicht. "Ich glaube, es gibt nichts Besseres, als den ersten Heimsieg an einem Freitagabend zu holen. Da sollte die Vorfreude überwiegen. Der Ansporn ist groß, das auch endlich zu schaffen", sagte Zentner

Zentner baut auf die Unterstützung der Mainzer Fans

Helfen soll dabei auch das Mainzer Publikum. "Wir haben in der letzten Saison gesehen, dass wir die Unterstützung von den Fans brauchen, wenn es mal nicht so läuft. Das tut uns einfach gut", sagte Zentner.

Die Partie gegen Leipzig sei das bislang beste Heimspiel der Saison gewesen, sagte Zentner. "Es hat leider nicht geklappt, da wir gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt haben, die vor allem defensiv sehr gut gestanden hat", so der Torhüter. "Aber das wird wieder der Schlüssel sein: Die Energie und Power auf den Platz zu bringen und natürlich den unbedingten Willen, die Tore zu erzielen und alles für diesen Heimsieg zu tun."

