Leichtathletik Luzolo holt Weitsprung-Titel - Laura Raquel Müllers Olympia-Traum wohl geplatzt Stand: 30.06.2024 18:06 Uhr

Bei den Deutschen Meisterschaften in Braunschweig wurde der Weitsprungwettkampf der Frauen durch den Regen geprägt. Mikaelle Assani brach ab, Laura Raquel Müller verletzte sich.

In Abwesenheit von Malaika Mihambo hat sich Maryse Luzolo bei den Deutschen Meisterschaften ihren ersten nationalen Titel im Weitsprung gesichert. Die Athletin vom Königsteiner LV setzte sich im Regen von Braunschweig mit 6,48 m durch und darf sich als Normerfüllerin Hoffnungen auf eine Olympia-Teilnahme machen. Zweite wurde Libby Buder (Hamburg) dank ihres zweiten besseren Versuches vor Malin Stavenow (beide 6,41/Frankfurt).

Laura Raquel Müller nach Verletzung nur auf Rang zehn - Mikaelle Assani bricht ab

Die EM-Vierte Mikaelle Assani aus Baden-Baden hatte den Wettkampf wegen der widrigen Bedingungen nach einem missglückten Versuch beendet. Mitfavoritin Laura Raquel Müller von der Unterländer LG aus der Region Heilbronn-Franken verletzte sich nach einem Stolperer sogar am Knie. Die Athletin aus Öhringen, die für die Unterländer LG startet, landete mit 5,67 m nur auf Platz zehn, damit dürfte ihr Traum von den Olympischen Spielen in Paris geplatzt sein.

Weitsprungstar Malaika Mihambo fehlt wegen Corona

Nach einer Corona-Infektion musste Olympiasiegerin Mihambo ihren Start in Braunschweig absagen. Zuletzt bei der EM in Rom sprang die 30-Jährige mit 7,22 m so weit wie seit ihrem WM-Triumph 2019 (7,30) nicht mehr. Als aktuelle Nummer eins der Welt gehört Mihambo zu den wenigen Medaillenkandidaten für Olympia in Paris im deutschen Leichtathletik-Team.

Sendung am So., 30.6.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell am Abend, SWR Aktuell