Party im Livestream Live-Ticker: Kaiserslautern empfängt seine Pokalhelden vom FCK Stand: 26.05.2024 16:51 Uhr

Für den FCK und seine Fans war es DAS Fußballfest des Jahres. Die Roten Teufel standen im DFB-Pokalfinale. Heute wird das Team in Kaiserslautern gefeiert. Hier gibt's alles wichtige zum Empfang.

Es war ein großer Tag für den 1. FC Kaiserslautern. Er stand im Finale des DFB-Pokals. Im Berliner Olympiastadion ging es gegen Bayer Leverkusen - nach großem Kampf musste sich der FCK mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Hier im Ticker und auch in unserem WhatsApp-Kanal gibt es Stimmen und Stimmungen aus Kaiserslautern und Berlin. Und auch wenn die Mannschaft gleich ab 17 Uhr auf dem Stiftsplatz empfangen wird, sind wir hier im Ticker dabei.

Sonntag, 26. Mai

++ FCK-Chef bedankt sich für Empfang der Stadt ++ 16:47 Uhr

Thomas Hengen, der FCK-Chef, hat sich bei der Stadt Kaiserslautern bedankt. Dafür, dass sie nach dem Pokalfinale den Empfang organisiert hat.

++ FCK-Spieler schon in Zweibrücken empfangen ++ 16:35 Uhr

Gleich werden die FCK-Spieler in Lautern von den Fans empfangen. Von einigen wurden sie schon in Zweibrücken begrüßt. Denn sie sind von Berlin aus mit dem Flugzeug zurück in die Pfalz geflogen. Fotos hat der Zweibrücker OB Wosnitza bei Facebook geteilt.

++ Oberbürgermeisterin Kimmel begrüßt FCK-Team ++ 16:26 Uhr

Die Mannschaft ist aus Berlin zurück: Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) hat sie im SAKS Hotel am Stiftsplatz in Kaiserslautern empfangen. Mit den Worten: Leverkusen hat den Pokal, aber ihr habt die Herzen gewonnen.

Kaiserslauterns Oberbürgermeisterin Beate Kimmel (SPD) begrüßte zuerst die Mannschaft des FCK.

++ Fritz-Walter-Wetter in Kaiserslautern ++ 16:19 Uhr

Inzwischen hat es in Lautern angefangen zu regnen. Die Fans auf dem Stiftsplatz nehmen es hin. Schließlich wird die Mannschaft in wenigen Minuten hier empfangen.

++ Nicht nur Abschied von Funkel? ++ 16:15 Uhr

Gestern noch in Berlin, jetzt schon wieder in Lautern: FCK-Stadionsprecher Horst Schömbs ist inzwischen auf dem Stiftsplatz angekommen. Und er weiß, nicht nur Trainer Friedhelm Funkel wird heute verabschiedet.

++ Fans singen "You'll never walk alone" ++ 16:00 Uhr

Die Vorfreude auf die Mannschaft ist groß: Bevor die Fans ab 17 Uhr ihren FCK in Lautern feiern, feiern sie sich erst mal noch selbst.

++ Keeper Krahl beeindruckt von Fans ++ 15:48 Uhr

Tausende Fans haben den FCK gestern in Lautern gefeiert und in Berlin - am Breitscheidplatz und im Olypmpiastadion. Ganz zur Begeisterung der Mannschaft. Darunter auch Torwart Julian Krahl.

++ FCK-Fans stimmen sich auf Empfang ein ++ 15:36 Uhr

In knapp anderthalb Stunden wird das FCK-Team auf dem Stiftsplatz in Lautern empfangen. Die Fans machen sich warm. Vor Ort ist auch SWR-Reporter Sebastian Stollhof.

++ Stolze FCK-Fans auf dem Stiftsplatz ++ 15:18 Uhr

Der FCK war gegen Leverkusen ganz nah dran am Pokalsieg. Entsprechend stolz sind die Lautern Fans.

++ FCK-Empfang live in TV und Internet ++ 15:05 Uhr

Wer es heute nicht nach Kaiserslautern schafft, um den FCK auf dem Stiftsplatz zu empfangen, für den haben wir Alternativen. Der Empfang wird ab 17 Uhr live im SWR Fernsehen übertragen und auch hier in unserem Ticker wird es einen Livestream geben.

++ FCK-Beirat zieht Pokal-Bilanz und gibt Ausblick ++ 14:49 Uhr

Nach dem Pokalfinale ist Rainer Keßler, Beirats-Chef beim 1. FC Kaiserslautern, hin- und hergerissen: "Auf der einen Seite ist die Enttäuschung über die Niederlage. Man war gefühlt nah dran den großen Favoriten schlagen zu können. Aber auf der anderen Seite ist Begeisterung und Stolz für das, was die FCK-Familie in Berlin geleistet hat." Jetzt ist die Saison zu Ende. Doch nach der Saison ist vor der Saison. Die Planungen beim FCK für Trainer und Kader laufen laut Keßler.

++ Party in Lauterer Innenstadt: Tipps für An- und Abreise ++ 14:30 Uhr

In Kaiserslautern ist heute nicht nur noch mal FCK-Party auf dem Stiftsplatz. Es ist auch Kerwe auf dem Messeplatz und es fahren wegen Bauarbeiten kaum Züge von und nach Lautern. Alexander Heß vom Citymanagement der Stadt gibt Tipps für die An- und Abreise. Und er zieht Bilanz nach dem Finale.

++ Abschied für Friedhelm Funkel ++ 14:25 Uhr

Für FCK-Trainer Friedhelm Funkel war es gestern Abend das letzte Spiel für die Roten Teufel. Beim Empfang der Mannschaft in der Kaiserslautrer Innenstadt werden die Fans Funkel sicher auch ordentlich feiern.

++ Saftige Strafe für FCK wegen Pyrotechnik? ++ 14:15 Uhr

Während des Pokalfinales hatten FCK-Fans immer wieder Pyrotechnik abgebrannt.

Im Block der FCK-Fans im Berliner Olympiastadion wurde gestern im DFB-Pokalfinale quasi ununterbrochen gezündelt. Für den Verein könnte die Pyrotechnik teuer werden.

++ Erste Fans auf dem Lauterer Stiftsplatz ++ 13:59 Uhr

Heute noch mal FCK-Party auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern. Dort haben sich schon die ersten Menschen versammelt. Auch SWR-Reporter Sebastian Stollhof ist schon vor Ort.

++ FCK-Chef Hengen ist stolz auf die Mannschaft ++ 13:38 Uhr

0:1 haben die Roten Teufel im Pokal-Endspiel gegen Leverkusen verloren. Aber: Es war eine knappe Niederlage und FCK-Chef Thomas Hengen ist nach dem Finale stolz auf das Team.

++ Der Tag nach dem Pokalfinale ++ 13:20 Uhr

Na, erholt von gestern Abend? Wobei: Heute geht es mit der Party ja direkt weiter. Auch wenn der FCK gestern nicht den Pokal geholt hat. Die Roten Teufel sind auf dem zweite Platz gelandet und dafür werden sie heute gefeiert. Und zwar ab 17 Uhr beim Empfang auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern. Schon jetzt ist Einlass, es gibt Essen und Trinken und ab 15 Uhr Live-Musik. Auch heute bei der Feierei auf dem Stiftsplatz haben wieder knapp 7.000 Menschen Platz.

Samstag, 25. Mai

++ Ende eines wunderbaren Pokaltages ++ 00:39 Uhr

Was bleibt, ist ein wunderbarer Fußballtag, der vielen Anhängern der Roten Teufel noch lange in Erinnerung bleibt. Mit dem "Palzlied" der Anonyme Giddarischde auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern verabschieden wir uns in die Nacht. Bis später zum Empfang des FCK.

++ Am Sonntag werden die FCK-Profis in Kaiserslautern empfangen ++ 23:55 Uhr

Auch am Tag nach dem Pokalfinale in Berlin geht es auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern weiter. Die FCK-Mannschaft wird hier empfangen - und bestimmt für den großen Kampf gefeiert, auch wenn es am Ende nicht zur Überraschung gegen Bayer Leverkusen gereicht hat. Einlass ist ab 13 Uhr, die Mannschaft wird gegen 17 Uhr auf der Bühne erwartet. Nach Angaben der Stadt wird es ein Rahmenprogramm mit viel Live-Musik geben. Wir sind hier im Ticker dabei. SWR Sport zeigt zudem den Empfang des FCK ab 17:00 Uhr live aus Kaiserslautern im SWR, auf swr.de/sport, in der Mediathek und auf YouTube.

Auch am Sonntag können wieder bis zu 7.000 FCK-Fans auf dem Stiftsplatz dabei sein, wenn hier die Mannschaft empfangen wird.

++ Party auf dem Stiftsplatz beendet ++ 23:33 Uhr

Die Party auf dem Stiftsplatz ist mittlerweile beendet. Die Mehrheit hatte den Platz bald nach Spielende verlassen, einige feierten noch ein bisschen weiter. Laut Polizei waren neben den 7.000 Menschen auf dem Stiftsplatz mindestens noch weitere 1.000 Fußballfans in der Altstadt. Bislang ist nach Angaben der Beamten alles ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

++ Friedhelm Funkel: Enttäuscht, aber auch stolz auf die Mannschaft ++ 23:09 Uhr

Ähnlich wie vielen FCK-Fans geht es auch Trainer Friedhelm Funkel. "Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, den Ausgleich zu erzielen, obwohl wir ein paar Chancen hatten", sagte der FCK-Trainer nach dem Abpfiff im Sportschau-Interview. "Aber ich bin stolz auf meine Mannschaft, so wie sie aufgetreten ist."

++ Stiftsplatz leert sich, laut Polizei bislang alles ruhig ++ 22:46 Uhr

Der Stiftsplatz in Kaiserslautern hat sich nach dem Public Viewing geleert. Die Fans des FCK machen sich auf den Heimweg oder ziehen weiter in die Stadt. Laut Polizei ist bislang alles ruhig verlaufen.

Der Stiftsplatz in Kaiserslautern hat sich nach dem Public Viewing geleert.

++ FCK-Fans nach dem Finale in KL geteilter Meinung ++ 22:36 Uhr

Die Meinungen der FCK-Fans sind auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern nach dem verlorenen DFB-Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen geteilt. Manche sind stolz auf das Team, andere hätten sich einen mutigeren Auftritt gewünscht.

++ Auch in Berlin: FCK-Fans feiern die Roten Teufel ++ 22:24 Uhr

Trotz der Niederlage im DFB-Pokalfinale: Im Berliner Olympiastadion feiern die FCK-Fans ihre Mannschaft, die sich nach einem großen Kampf Bayer Leverkusen mit 0:1 geschlagen geben musste.

++ Der Spielbericht zum Pokalfinale ++ 22:10 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Finale um den DFB-Pokal dagegen gehalten, agierte lange in Überzahl, musste aber letztlich die Qualität von Bayer Leverkusen anerkennen. Hier geht es zum Spielbericht:

++ So erleben FCK-Fans den Schlusspfiff auf dem Stiftsplatz ++ 22:07 Uhr

So haben die FCK-Fans beim Public Viewing auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern den Schlusspfiff erlebt.

++ Bayer Leverkusen gewinnt den DFB-Pokal ++ 22:00 Uhr

Es hat nicht gereicht, trotz eines großen Kampfes und mehr als einer Halbzeit in Überzahl: Der FCK hat das DFB-Pokalfinale in Berlin mit 0:1 (0:1) gegen Bayer Leverkusen verloren. Das Tor des Tages erzielte Granit Xhaka in der 16. Minute. Die FCK-Fans feiern trotzdem ihre Mannschaft.

Das DFB-Pokalfinale war zwischenzeitlich unterbrochen, weil Fans des FCK Pyrotechnik zündeten.

++ Wie FCK-Fans das Public Viewing auf dem Stiftsplatz erleben ++ 21:22 Uhr

Kurz vor dem Pausenpfiff fiel fast der Ausgleich für den FCK. Der Schuss von Tobias Raschl ging nur knapp vorbei. Auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern fiebern 7.000 FCK-Fans beim Public Viewing mit.

++ FCK-Fans hoffen weiter ++ 21:17 Uhr

Leverkusen führt zwar mit 1:0, hat aber nach einem Platzverweis einen Mann weniger auf dem Rasen. Die FCK-Fans auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern hoffen weiterhin auf den Pokalsieg. In Berlin war das Spiel zwischenzeitlich unterbrochen, weil FCK-Fans Pyro zündeten.

++ Die Choreo der FCK-Fans ++ 20:43 Uhr

Und hier noch einmal die Stimmung und die Choreo der FCK-Fans vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinals in Berlin im Video:

++ FCK-Fans feiern auf dem Stiftsplatz ++ 20:05 Uhr

Während auf dem Rasen im Berliner Olympiastadion das Leder rollt, hier noch ein paar Eindrücke, was vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinals beim Public Viewing auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern los war.

++ Großartige Choreo der FCK-Fans ++ 19:55 Uhr

Der Teufel mit dem Pokal: Mit einer großartigen Choreo beeindrucken die FCK-Fans im Olympiastadion von Berlin.

Der Teufel mit dem Pokal: Eine beeindruckende Choreo der FCK-Fans.

++ Riesenstimmung in Berlin ++ 19:32 Uhr

"Die Stimmung ist der absolute Wahnsinn!" SWR-Reporter Marius Müller berichtet zusammen mit FCK-Fans aus Berlin:

++ Vorfreude auf das große Finale ++ 19:24 Uhr

SWR-Reporterin Alexandra Dietz schildert in der Nachrichtensendung SWR Aktuell ihre Eindrücke vom Stiftsplatz in Kaiserslautern.

++ Das "Betze"-Lied am Stiftsplatz ++ 19:09 Uhr

Nicht nur in Berlin, auch am Stiftsplatz in Kaiserslautern stimmen die FCK-Fans das "Betze"-Lied an - zusammen mit SWR-Reporterin Viktoria Machleidt.

++ FCK-Fans strömen auf den Stiftsplatz ++ 19:02 Uhr

Auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern ist der Einlass kaum erfolgt und schon geht fast nichts mehr. 7.000 Fans können hier das DFB-Pokalfinale bei einem Public Viewing verfolgen. Und die werden es auch.

Auf dem Stiftsplatz sichern sich die FCK-Fans ihre Plätze für das Public Viewing.

++ Das Kribbeln nimmt in Berlin zu ++ 18:57 Uhr

Im und um das Olympiastadion in Berlin nimmt das Kribbeln immer mehr zu. Bald geht das DFB-Pokalfinale los. Noch rund eine Stunde bis zum Anpfiff. Weiterhin strömen die Fans ins Stadion.

Das Kribbeln nimmt zu: Die FCK-Fans vor dem Olympiastadion in Berlin.

++ FCK-Fans fiebern auf dem Stiftsplatz mit ++ 18:50 Uhr

Die Stimmung bei den FCK-Fans am Stiftsplatz in Kaiserslautern ist bestens. Und sie glauben an die große Pokalüberraschung. Klar ist: Nicht nur in Berlin, auch in Kaiserslautern geht es heute rund. Laut Polizei ist viel los in der Stadt und bislang alles friedlich.

++ Olympiastadion in Berlin füllt sich ++ 18:29 Uhr

Noch knapp 90 Minuten bis zum Anpfiff des DFB-Pokalfinals zwischen dem FCK und Bayer Leverkusen. Das Olympiastadion in Berlin füllt sich. Und bei den FCK-Fans ist die Stimmung weiterhin bestens.

Zahlreiche FCK-Fans sind bereits im Olympiastadion in Berlin.

Der 1. FC Kaiserslautern ist im Finale des DFB-Pokals heute Abend gegen Bayer Leverkusen klarer Außenseiter. Die FCK-Legenden Hans-Peter Briegel und Sepp Stabel hoffen trotzdem auf eine Sensation. Beide haben sie viel erlebt am Betzenberg:

++ Liveticker und Stream: Hier gibt's das Finale ++ 18:10 Uhr

Wer das DFB-Pokalfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen von unterwegs aus verfolgen will, der kann das hier tun:

++ Super Stimmung bereits auf dem Stiftsplatz ++ 17:57 Uhr

Bereits Stunden vor dem Anpfiff des DFB-Pokalfinals in Berlin ist die Stimmung am Stiftsplatz in Kaiserslautern bestens. Dort warten die Anhänger der Roten Teufel auf den Einlass. Eindrücke von SWR-Reporterin Viktoria Machleidt:

++ Alles rund ums DFB-Pokalfinale auch auf WhatsApp ++ 17:33 Uhr

Stimmung aus Berlin und Kaiserslautern, eine Umfrage und vieles mehr gibt es im Laufe des Abends auch auf dem WhatsApp-Kanal des SWR Studios Kaiserslautern. Am besten den Kanal abonnieren und so keine neue Mitteilung verpassen.

++ Alles rund ums DFB-Pokalfinale ++ 17:03 Uhr

In knapp drei Stunden ist es soweit, dann trifft der FCK im Finale des DFB-Pokals als krasser Außenseiter auf Bayer Leverkusen. Der 1. FC Kaiserslautern peilt nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga den großen Coup an. Mit Bayer Leverkusen wartet jedoch die Über-Mannschaft der Saison auf die Roten Teufel.

++ Party in Berlin, Fritz-Walter-Wetter in Kaiserslautern ++ 16:55 Uhr

In Berlin feiern die FCK-Fans weiterhin eine riesige Party, haben unter anderem zusammen mit den Anonyme Giddarischde auf der Fanmeile am Breitscheidplatz das "Palzlied" angestimmt und marschieren gemeinsam zum Olympiastadion. In Kaiserslautern hat es zwischenzeitlich geregnet. Fritz-Walter-Wetter. Das muss ja bekanntlich kein schlechtes Omen sein...

++ FCK-Fans glauben an Sieg ++ 13 Uhr

Wer gewinnt das Pokalfinale in Berlin? FCK oder Leverkusen? Viele Fans der Roten Teufel sind sich sicher: de Betze wird's.

Die FCK-Fans feiern am Breitscheidplatz in Berlin und halten schon den Pokal in den Händen.

++ Breitscheidplatz in Berlin sieht Rot ++ 12:25 Uhr

"Alle in Rot zum Finale": Das ist das Motto der Fans des 1. FC Kaiserslautern für das DFB-Pokal-Endspiel gegen Bayer Leverkusen. Und an dieses Motto halten sich die Betze-Fans.

Für die FCK-Anhänger gibt es ein Fanfest auf dem Berliner Breitscheidplatz. Gegen 12 Uhr war es hier schon brechend voll.

++ Aufkleber der Roten Teufel in Berlin ++ 11:55 Uhr

"Hurra, hurra, die Lautrer die sind da": Die vielen FCK-Fans in Berlin hinterlassen ihre "Spuren". Mit Aufklebern an einem Fanshop von Fußballverein Hertha BSC.

++ Fans der Roten Teufel aus Zweibrücken in Berlin ++ 11:35 Uhr

Unter den tausenden FCK-Fans, die nach Berlin gefahren sind oder noch fahren, sind auch Fans aus Zweibrücken. 65 Leute vom Fanclub "Treue Jungs" haben sich auf den Weg gemacht. Die Gruppe ist inzwischen in der Hauptstadt angekommen.

++ FCK-Kapitän Zimmer freut sich über tausende Fans in Berlin ++ 9:04 Uhr

FCK-Kapitän Jean Zimmer spürt bei den Betze-Fans einen riesigen Hype um das Finale im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen. "Ich habe schon das eine oder andere Foto bekommen, was in Berlin los ist. Ich will mir nicht vorstellen, was hier los sein wird, wenn es losgeht", sagte Zimmer. Knapp 24.000 Anhänger des 1. FC Kaiserslautern werden im Olympiastadion dabei sein, rund 10.000 weitere Fans sind ohne Ticket nach Berlin gefahren. Er spüre "enorme Vorfreude und enormen Stolz. Es ist eine wahnsinnige Ehre für mich, mit meinem Verein in Berlin einlaufen zu dürfen." Der FCK gilt in der Partie gegen Leverkusen als Außenseiter. Doch Fans und Mannschaft hoffen auf einen Sieg.

++ FCK-Fan Mark Forster hofft auf FCK-Sieg ++ 8:00 Uhr

Nur noch wenige Stunden, dann spielt der 1. FC Kaiserslautern gegen Bayer Leverkusen im DFB-Pokalfinale in Berlin. Die Fans hoffen auf einen Sieg für die Roten Teufel. Darunter auch der berühmte FCK-Fan aus Winnweiler: Musiker Mark Forster. "Also Leverkusen rasiert ja alles weg gerade. Und ich glaube, die haben richtig Bock. Das wird schon schwer gegen die zu gewinnen. Aber wenn irgendjemand gewinnen kann, gegen die, dann ja wohl der FCK."

Sänger Mark Forster

Freitag, 24. Mai

++ FCK-Fans bereiten sich auf Fahrt nach Berlin vor ++

Ein Reisebus voller FCK-Fans aus Zweibrücken macht sich auf den Weg nach Berlin zum DFB-Pokalfinale. SWR 4 Moderatorin Laura Czerny hat mit Mitorganisator Markus Schwarz vom Fanclub "Treue Jungs" gesprochen und gefragt, wie groß die Vorfreude ist, was alles geplant wurde und ob die Gruppe schon unterwegs nach Berlin ist. Das komplette Interview gibt's hier zum nachhören:

++ Hier kann man das Pokalfinale sehen ++

Knapp 25.000 FCK-Fans werden im Berliner Olympiastadion dabei sein, wenn der FCK im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen spielt. Doch auch in Kaiserslautern kann man das Spiel sehen.

++ FCK-Fans feiern in Berliner Fan-Kneipe ++

Zum Pokalfinale zwischen dem FCK und Leverkusen reisen viele FCK-Anhänger nach Berlin. Und da feiern viele in der Schöneberger Kneipe "Lockes Gondel".

++ Auch in Berlin gibt es FCK-Anhänger ++

Wenn die Fußball-Liebe auch im Osten Deutschlands das Herz höher schlagen lässt, dann ist der rote Teufel nicht weit.

++ Wie konnte der FCK überhaupt ins DFB-Pokalfionale kommen? ++

Der 1. FC Kaiserslautern hat erstmals seit 2003 wieder das Endspiel im DFB-Pokal erreicht. Die Roten Teufel haben damit etwas geschafft, was eigentlich der Logik des modernen Fußballgeschäfts widerspricht, findet SWR Sportredakteur Johann Schicklinski.

++ FCK steht vor Mammutaufgabe im Endspiel ++

Der 1. FC Kaiserslautern hat im Endspiel des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen viele knifflige Aufgaben zu lösen. Die wohl schwerste: Wer kann den Superstar und die deutsche EM-Hoffnung Florian Wirtz stoppen?

