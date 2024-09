Prag zu Gast Königsklasse zurück in Stuttgart - VfB hat "richtig Bock" Stand: 30.09.2024 15:12 Uhr

Die Real-Pleite längst verdaut, den Schiri-Frust abgeschüttelt - und jetzt kommt Prag: Der VfB Stuttgart freut sich auf das erste Champions-League-Heimspiel seit über 14 Jahren.

Zwar stehen diesmal nicht Lionel Messi, Andres Iniesta oder Zlatan Ibrahimovic auf der Gegenseite, doch die Lust auf magische Champions-League-Nächte ist beim VfB Stuttgart unermesslich. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel in der Königsklasse seit über 14 Jahren sei "brutal", versicherte Kapitän Atakan Karazor. Selbst wenn der Gegner nicht wie damals FC Barcelona heißt. Selbst wenn zuletzt nicht alles rund lief beim Vizemeister.

Karazor vor Prag: "Das sind die Spiele, die wir immer wollten"

Die bittere Niederlage zum Auftakt bei Rekordsieger Real Madrid, der Schiri-Frust nach dem Unentschieden beim VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag - all das soll den VfB am Dienstag (18.45 Uhr/ live im Audiostream) gegen den tschechischen Double-Sieger Sparta Prag eher beflügeln als lähmen. "Das sind die Spiele, die wir immer wollten, für die wir die letzte Saison alles gegeben haben", betonte Karazor.

An positiven Ansätzen mangelte es im Stuttgarter Spiel bislang trotz der hin und wieder ausbleibenden Ergebnisse ohnehin kaum. Auch nicht in Wolfsburg, als der VfB trotz unberechtigter Unterzahl noch zum späten Ausgleich kam. "Diese Mentalität nehmen wir mit", sagte Karazor im Anschluss kämpferisch. Gegen Prag wolle man "das Gesicht zeigen, das wir gegen Real Madrid gezeigt haben." Und mit einem Erfolg auch den Fans in der Stuttgarter Arena das nächste Highlight bieten.

Erster Sieg in der Champions League seit 15 Jahren?

"Es ist spürbar, dass es für den Klub, für die Stadt, für die Menschen etwas Besonderes ist", sagte Trainer Sebastian Hoeneß am Montag: "Ich glaube, die Euphorie ist groß." Am 23. Februar 2010 war Barcelona als bislang letzter Verein in der Champions League zu Gast in Stuttgart, der letzte Sieg in der Königsklasse liegt für den VfB schon fast 15 Jahre zurück.

Am 9. Dezember 2009 feierten die Schwaben im letzten Gruppenspiel gegen Unirea Urziceni aus Rumänien ein 3:1 - entsprechend groß ist das Lechzen nach einem erneuten Erfolg auf europäischer Bühne. Mit Prag erwarte die Stuttgarter jedoch "ein Brett", mahnte Hoeneß. Und auch Karazor warnte vor "einer Mannschaft, die erfahrener ist in der Champions League als wir. Aber wir haben richtig Bock."

Das dürfte nicht zuletzt für Alexander Nübel gelten. Mit einem Ständchen für den Torwart feierte die Mannschaft am Montag vor dem Abschlusstraining dessen 28. Geburtstag.

Am Dienstag hat Nübel die Chance, sich bei Bundestrainer Julian Nagelsmann vor der Kadernominierung Ende der Woche noch einmal nachhaltig um die Position als neue deutsche Nummer eins zu bewerben. Aktuell aber, versicherte Nübel, zähle für ihn ohnehin nur Prag. "Das Spiel wird sehr, sehr wichtig", sagte er, "wir freuen uns darauf". Selbst wenn es nicht gegen den FC Barcelona geht.

