Fußball | Bundesliga Keeper Robin Zentner von Mainz 05: "Die Bundesliga ist eine tolle Liga" Stand: 14.07.2023 09:52 Uhr

Robin Zentner geht mit Mainz 05 in sein zehntes Profijahr. Der Torhüter freut sich auf die Saison mit seinem Verein, bei dem er seit der Jugend ausgebildet wurde.

"Wenn morgen Bundesliga wäre, dann könnten wir eine konkurrenzfähige Mannschaft stellen." Das ist ein Satz, den der Sportvorstand von Mainz 05, Christian Heidel, in jedem Jahr in der Vorbereitungszeit sagt. Stimmt der aber auch? 05-Torhüter Robin Zentner sagt: "Ja! Es könnte morgen losgehen."

Fröhliche Mainzer überall?

Wenn man Mainz 05 in den Sozialen Netzwerken folgt, dann sieht man immer Bilder von fröhlich lachenden Spielern. Auf dem Fußballplatz, aber auch beispielsweise beim teaminternen Beach-Volleyball-Turnier. Das ist natürlich nicht immer so, aber Zentner lobt im exklusiven Interview mit SWR Sport den guten Geist innerhalb des Teams.

"Ich glaube, die Fotografen haben natürlich auch ein gutes Timing und dann immer abgedrückt, wenn wir gelacht haben", schmunzelt der Keeper. "Es gibt mit Sicherheit auch Phasen, wo nicht alles zum Lachen ist. Aber im Großen und Ganzen finden wir einen guten Mix aus hartem Training - aber auch Spaß dabei".

Neuer Konkurrent um die Nummer eins

Zentners Konkurrent im Tor war jahrelang Finn Dahmen. Meist spielte, wenn er nicht verletzt war, Robin Zentner. Dahmen hat die Mainzer jetzt in Richtung FC Augsburg verlassen. Neuer Konkurrent im Tor ist Daniel Batz, der vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken kam.

Zentners erster Eindruck von Batz ist absolut positiv, trotz der teaminternen Konkurrenz. "Ein erfahrener, netter, sympathischer Mensch, der gut in die Truppe passt und mit seiner Qualität uns auch absolut weiterhilft", meint der erfahrene Torhüter. Dessen Ziele aber auch klar sind.

Die Saisonvorbereitung ist wieder spannend

Robin Zentner geht in seine zehnte Saison als Profi. Bis auf zwei Spielzeiten Leihe in jungen Jahren zu Holstein Kiel, hat er sie allesamt in Mainz bestritten. Und trotz der mittlerweile großen Erfahrung ist die Bundesliga immer noch nicht "business as ususal", sondern jedes Mal wieder aufs Neue interessant.

"Von den Abläufen ist es ähnlich. Aber es ist jedes Mal wieder spannend, weil sich der Kader verändert, weil sich die Ansprüche verändern, weil die Bundesliga-Teams in jedem Jahr neue sind. Dass der Spielplan immer was bereithält, wie zum Beispiel jetzt, wo wir mit zwei Sonntagsspielen starten", so Zentner.

Für den 28-Jährigen ist die Bundesliga Jahr für Jahr "eine große Herausforderung und deswegen ist es jedes Jahr tatsächlich auch wieder mit neuem Kribbeln verbunden und mit neuer Vorfreude".

Zentner ist ein "alter Hase"

Zentner ist 05er durch und durch. Seit der Jugend ist der Hüne aus dem Rheingau im Verein. Er war Kapitän und Vizekapitän. Dieses "der war ja schon immer da" ist für den 28-Jährigen aber keine Last. Er fühlt sich wohl bei den Rheinhessen, möchte aktuell nicht weg: "Ich sehe mich absolut in Mainz. Ich hoffe, dass ich noch sehr viele Bundesligaspiele machen kann. Und darauf liegt der komplette Fokus."

Wenn überhaupt käme für den 1,94 Meter großen Keeper noch die Premier League in Frage: "Ich glaube, dass England ein Land ist, was mit Sicherheit durch seine Fußballaffinität und seine verrückten Fans ein bisschen reizvoll ist. Aber ich finde, die Bundesliga ist eine sehr attraktive Liga". Ob es jemals zu einem Wechsel auf die Insel kommt, ist offen. Denn Zentner, der Torhüter des 1. FSV Mainz 05, fühlt sich zuhause einfach "sauwohl".