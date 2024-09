Darts Gala in Trier Humphries, Schindler und Co. - Darts-Superstars schwärmen von Stimmung in Trier Stand: 07.09.2024 13:51 Uhr

Weltmeister Luke Humphries, Martin Schindler und weitere Dart-Stars ließen am Freitagabend in Trier die Pfeile fliegen. Rund 2.000 Zuschauer brachten die Arena zum kochen.

"Für mich ist es hier ein spezieller Ort", sagte der aktuelle Darts-Weltmeister Luke Humphries im Interview mit SWR Sport. Der 29-jährige Engländer war am Freitagabend zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren bei einem Darts-Event in Trier. 2022 und 2023 war die Stadt an der Mosel teil der "European Darts Tour", die vom Verband PDC Europe ausgerichtet wird. Humphries gewann beide Turniere und strich dabei ein Preisgeld von insgesamt 55.000 britischen Pfund ein.

Luke Humphries: "Wollte den Hattrick holen"

"Ich war ein wenig enttäuscht, dass Trier in diesem Jahr nicht Teil der European Tour war, ich wollte den Hattrick holen", sagte die Nummer 1 der Weltrangliste mit einem Schmunzeln und ergänzte: "Es war aber schön, wieder hierher kommen zu dürfen."

Humphries war als einer von sechs Dartspielern für eine sogenannte Gala nach Trier gereist. Dabei ging es nicht um Preisgelder und die Platzierung in der Weltrangliste, bei diesen Events möchte die PDC Europe in einer lockeren Atmosphäre den Spaß am Dartssport vermitteln.

Luke Humphries: Deutsche Dart-Fans sind "mit die besten"

Bei den deutschen Dart-Fans, die laut Weltmeister Humphries "mit die besten" sind, kam die Veranstaltung gut an. Rund 2.000 Zuschauerinnen und Zuschauer brachten die gut gefüllte Arena Trier zum kochen. Dabei hatten die Fans einen klaren Favoriten. Immer wieder waren Sprechchöre für Martin Schindler zu hören. Schindler ist derzeit der beste Deutsche in der Weltrangliste, liegt auf Rang 24 und damit einen Platz vor Gabriel Clemens vom Dartsverein Kaiserslautern.

Der Deutsche schwärmte - ähnlich wie Weltmeister Humphries - von der Atmosphäre in Trier, die auch schon "die letzten Jahre wirklich toll war". Es sei eine "schöne Arena" um Darts-Veranstaltungen auszutragen und für Schindler, der im hessischen Rodgau wohnt, zudem "relativ einfach zu erreichen". Geht es nach dem 28-jährigen Darts-Profi, dann sollte es auch in Zukunft Veranstaltungen in Trier geben. "Ich hoffe, dass wir noch ein paar Jahre hier sind", sagte Schindler.

Gerwyn Price gewinnt Darts Gala in Trier

Humphries hätte nichts dagegen, auch eine Rückkehr der European Tour in die Moselstadt würde dem Weltmeister gut gefallen. Sollte das geschehen, "dann werde ich hier gewinnen" sagte Humphries gut gelaunt. Die Gala in Trier hat der Engländer nicht gewonnen. Er scheiterte im Halbfinale an seinem Landsmann Stephen Bunting.

Sieger der Gala wurde der Waliser Gerwyn Price, der Weltmeister 2021. Auch die aktuelle Nummer 6 der Welt hat die Stimmung in der Arena Trier sichtlich genossen und kennt den Standort schon von den Tour-Turnieren aus den vergangenen beiden Jahren.

Sindelfingen Teil der European Tour 2025

2025 wird die European Tour aber nicht nach Trier zurückkehren. Der Terminkalender steht, ein European Tour-Turnier gibt es im Südwesten. Vom 02.05.2025 bis 04.05.2025 macht das Weltklasse-Darts in Sindelfingen Station. Ob es in Trier im kommenden Jahr zumindest wieder eine Gala geben wird, ist fraglich. Wie eine Sprecherin der PDC Europe dem SWR mitteilte dürfen die Fans im Südwesten sich aber auf Gala-Veranstaltungen am Nürburgring, in Mannheim und Neu-Ulm freuen.