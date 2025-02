Fußball | Bundesliga Hoffenheim und der neue Hoffnungsträger gegen die Abwehrmisere Stand: 06.02.2025 17:51 Uhr

Hoffenheim hat sich im Tabellenkeller noch nicht entscheidend absetzen können.

Die Personalmisere ist weiter groß, aber ein Neuzugang soll helfen.

Inmitten der Verletztenmisere soll der norwegische Nationalspieler und Neuzugang Leo Östigard die Abwehr der TSG Hoffenheim stabilisieren. "Bei Leo ist es schon so, dass er diese Führungsspieler-Qualitäten mitbringt. Er hat bisher einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht", sagte Trainer Christian Ilzer vor der Bundesliga-Begegnung der Kraichgauer am Samstag (15:30 Uhr im Audiostream und Liveticker auf sportschau.de) gegen den Tabellennachbarn 1. FC Union Berlin.

Der 25 Jahre alte Östigard - Leihgabe von Stade Rennes - kam ebenso kurz vor Transferschluss wie Bazoumana Toure: Der erst 18 Jahre alte Angreifer vom schwedischen Erstligisten Hammarby IF wurde mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. "Ein hochtalentierter, schneller, flinker, leichtfüßiger Spieler", sagte Ilzer über den ivorischen Nachwuchsauswahlspieler.

Östigard könnte gleich in der Startelf stehen

Sowohl Östigard als auch Touré seien am Samstag Kandidaten für den Kader, so der österreichische TSG-Coach. Angesichts der Defensivprobleme der Hoffenheimer mit 40 Gegentoren - nur Heidenheim (42), Kiel (52) und Bochum (44) haben in der Bundesliga mehr kassiert - könnte Östigard gleich in die Startelf rutschen.

Den Hoffenheimern droht sogar die Einstellung eines Liga-Rekords - wenn sie am Samstag zu Hause zum 31. Mal hintereinander nicht zu null spielen. Diese Misere erlebte der VfB Stuttgart zwischen 2021 und 2023.

Anton Stach kommt in keinen Schuh rein

Die Personalsituation beim Tabellen-15., der mit einem Erfolg Union überholen kann, "ist nach wie vor angespannt", so Ilzer. Zwar sind die Routiniers Andrej Kramaric und Pavel Kaderabek zurück im Training, ihr Einsatz ist aber nicht gesichert.

Abgesehen von Langzeitverletzten wie Nationaltorwart Oliver Baumann fehlt Anton Stach wegen seiner Fersenprellung. "Wenn er ohne Schuhe spielen würde, wäre es kein Problem. Er kommt aber kaum in einen Schuh rein", erklärte Ilzer.

