Fußball | Bundesliga Hoeneß stellt klar: Woltemade beim VfB kein Guirassy-Ersatz Stand: 05.07.2024 11:54 Uhr

Stuttgarts neuer Stürmer Nick Woltemade ist eine imposante Erscheinung. Trainer Sebastian Hoeneß hält große Stücke auf ihn, dämpft zugleich die Erwartungen.

Schon aufgrund seiner Körpergröße sticht Nick Woltemade beim Trainingsstart des VfB Stuttgart heraus. Die Schwaben setzen große Hoffnungen in den fast zwei Meter großen Neuzugang vom SV Werder Bremen. Trainer Sebastian Hoeneß warnte jedoch vor zu hohen Erwartungen. "Er ist kein Serhou-Guirassy-Ersatz", sagte der Coach. "Das können wir nicht erwarten, und das war auch nie die Idee dahinter." Generell habe er bei den Neuzugängen jedoch "viel Vorfreude gesehen".

Torjäger Guirassy wird den Fußball-Bundesligisten verlassen, wie Sportvorstand Fabian Wohlgemuth mittlerweile bestätigt hat. Woltemade soll helfen, die dadurch entstehende Lücke im Angriff zu schließen. Hoeneß will dem 22-Jährigen dafür aber die nötige Zeit geben. Hoeneß zeigte sich jedoch optimistisch: "Die ersten Eindrücke lassen mich da sehr positiv sein, dass das die Integration nicht schwerfallen wird", sagte er am Rande des Trainingsauftakts am Donnerstag.

Woltemade kam ablösefrei von Werder Bremen zum VfB Stuttgart

"Er ist ein hoch spannender Spieler, der jetzt gerade seine ersten Fußstapfen in der Bundesliga hinterlassen hat", erklärte der Trainer. Woltemade sei körperlich schon eine "unglaubliche Erscheinung", sagte Hoeneß. Er sei aber "nicht der klassische Stoßstürmer wie Serhou". Er lasse sich auch mal nach hinten fallen. Insgesamt habe er "richtig Potenzial".

Nick Woltemade - zumal ablösefrei wegen des ausgelaufenen Vertrags in Bremen bei einem Marktwert von rund zwei Millionen Euro - ist in jedem Fall eine sehr interessante Ergänzung für den Offensiv-Bereich des VfB. Und seine Geschichte klingt fast ein wenig kitschig. Als gebürtiger Bremer und grün-weißes Eigengewächs (38 Tore in der U17 und U19 von Werder) war er es, der im Februar 2020 mit damals 17 Jahren und 352 Tagen als jüngster Werder-Debütant in die Klub-Historie einzog.

Bester Spieler der Saison 2022/23 in der 3. Liga in Elversberg

Dass Woltemade sehr gut weiss, wo das gegnerische Gehäuse steht, zeigte er in der vorletzten Saison als Bremer Leihgabe beim damaligen Drittligisten SV Elversberg. Der Jungstürmer schoss zehn Tore, bereitete neun weitere Treffer vor und wurde nach dem Aufstieg der Saarländer in die 2. Bundesliga als "bester Spieler der Saison" in der 3. Liga ausgezeichnet. Auch mit seiner Größe von 1,98 Metern gilt Woltemade als sehr beweglicher und technisch starker Spieler, der auch gerne ins Dribbling geht.

Woltemade erzielte für Werder in der vergangenen Saison seine ersten zwei Tore in der Bundesliga und erhielt beim VfB einen Vertrag bis 2028. Er ist einer von bislang acht externen Neuzugängen der Stuttgarter, die am Donnerstag in die Vorbereitung gestartet sind. Guirassy kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 28 Liga-Tore und hatte damit großen Anteil an der Vizemeisterschaft der Schwaben. Medienberichten zufolge steht er kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund.