Fußball | Meinung Herzlich willkommen im Mainzer Trainer-Olymp, Bo Henriksen! Stand: 18.05.2025 09:41 Uhr

Zweite Saison, zweite Sensation. Mit dem Erreichen der Conference League steht Bo Henriksen bei Mainz 05 jetzt auf einer Stufe mit Trainern wie Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, sagt SWR Sport-Redakteur Michi Glang.

Von Michi Glang

"Vielleicht in Europa zu spielen", hatte Bo Henriksen vor der Saison im Trainingslager der 05er auf die Frage geantwortet, zu welcher Überraschung seine Mannschaft fähig sein könnte. Damals hatte der Däne die Rheinhessen dank eines fulminanten Schlussspurts gerade noch in der Bundesliga gehalten. Da wirkte Träumen von Europa doch ein wenig arg optimistisch.

Knapp zehn Monate später ist Henriksens Vision Realität geworden. Nach dem 2:2 gegen den entthronten Meister Bayer Leverkusen spielen die 05er in der kommenden Spielzeit in der

Conference League. Ein Erfolg, den vor einigen Monaten wohl nur kühne Optimisten rund um den Bruchweg für möglich gehalten hätten.

Henriksen mit unheimlich viel Power bei Mainz 05

Doch Henriksen und sein Team haben geliefert. In einer Spielzeit, in der Platzhirsche wie RB Leipzig, der VfL Wolfsburg, der VfB Stuttgart und lange Zeit auch Borussia Dortmund schwächelten, führte der 50-Jährige die Mainzer in die Spitzengruppe der Bundesliga. Lange Zeit waren die 05er sogar ein Kandidat für die Champions League, doch in den Wochen vor dem Saisonende blieben die Ergebnisse vorübergehend aus. Da war plötzlich die Effizienz abhanden gekommen, die die Mannschaft über weite Strecken ausgezeichnet hatte.

Und doch haben die Mainzer sportlich eine absolute Top-Saison hingelegt. Henriksen hat dabei längst bewiesen, dass er viel mehr ist als der reine Motivator, den viele in seinen ersten Wochen ihn ihm erkannt haben wollten. Klar, die Bilder, wie er schon weit vor dem Anpfiff jubelnd in die Fankurve läuft, mögen von außen manchmal etwas drollig aussehen. Aber: Henriksen ist dabei authentisch, er fühlt genau das, was er macht. Und das merken auch die Anhänger - und die Spieler. "Er hat eine unglaublich Power, Energie, Positivität", sagte Sportdirektor Niko Bungert über den Trainer. "Er versucht, die Jungs jeden Tag anzuzünden - und schafft das auch."

Große Euphorie um Mainz 05

Nicht umsonst herrscht rund um den Klub eine Euphorie wie schon lange nicht mehr. Vor einigen Jahren konnte man immer mal wieder spontan beschließen, ein Heimspiel der 05er zu besuchen; Karten gab es immer noch genügend. Mittlerweile sind sie ein rares Gut. Dazu haben die Mannschaft und ihr Trainer gefühlt ganz Mainz in Euphorie versetzt. Wer am Samstagvormittag Stunden vor dem Anpfiff in der Innenstadt rund um den Dom unterwegs war, war umringt von Menschen in rot.

Zur emotionalen Ebene kommt, dass die 05er einfach auch tollen Fußball geboten haben, gepaart mit einer unheimlich hohen Intensität. Intensiv wird für die Mainzer auch die neue Saison. Womöglich droht den 05ern ein Abgang des umworbenen Top-Torjägers und Publikumslieblings Jonny Burkardt. Dazu kommt, dass es sportlich wohl kaum besser laufen kann als in dieser Saison und die Doppelbelastung im Europapokal. Herausforderungen? Ja. Grund zur Sorge? Nein. Einfach mal schauen, was Bo Henriksen im nächsten Trainingslager erzählt.

Sendung am So., 18.5.2025 21:45 Uhr, SWR Sport, SWR