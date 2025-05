Viertelfinal-Auftakt in der BBL Ulm wird Favoritenrolle in Spiel eins gegen Alba gerecht Stand: 17.05.2025 21:10 Uhr

Ratiopharm Ulm und Alba Berlin haben sich einen packenden Auftakt in die Viertelfinal-Serie geliefert. Der Ulmer Sieg war am Ende umkämpft, aber verdient.

Von Jürgen Klotz

Das Spiel des Vorrunden-Zweiten gegen den Siebten war lange Zeit spannend. Am Ende hatte ratiopharm Ulm gegen Alba Berlin mit 94 zu 83 die Nase vorn.

Alba startet abgezockt

Alba Berlin startet stark und eiskalt - Tim Schneider und William McDowell-White sorgen mit zwei Dreiern für eine schnelle 6:0 Führung. Ulm braucht etwas länger um ins Spiel zu kommen. Der Korb von Santos nach schönem Pass von Saraf ist allerdings auch einer für die Gallerie.

Mit viel Physis spielt Ulm in den nächsten Minuten Verteidigung. Berlin kommt kaum mehr zu offenen Würfen. Nach gut fünf Minuten ist das Spiel beim 9:10 aus Ulmer Sicht ausgeglichen. Ulm hat bis zum Ende des Viertels mehrfach die Chance zum Ausgleich oder zur Führung. Doch Alba liegt nach zehn Minuten mit 27:20 vorne. Unter anderem deshalb, weil die Gäste das Rebound-Duell klar für sich entscheiden.

Falscher Freiwerfer - Initialzündung für Ulm

Das zweite Viertel beginnt turbulent. Die Schiedsrichter entscheiden bei einem Ulmer Schnellangriff auf Unsportliches Foul gegen Alba. Mit Justinian Jessup wirft dann allerdings der falsche Ulmer Spieler die Freiwürfe. Ulms Coach Ty Harrelson erhält anschließend ein Technisches Foul wegen Meckerns. Minutenlang wird am Spielfeldrand verhandelt. Die Schiedsrichter bleiben bei ihrer Entscheidung: Freiwurf und Ballbesitz für Alba Berlin. Obwohl sie die Halle jetzt komplett gegen sich haben, bleiben die Gäste zunächst cool.

Mit ihrer starken Verteidigung kommen die Ulmer aber zurück. Und die erste Ulmer Führung (35:34) rund drei Minuten vor der Halbzeitsirene feiert die Arena beinah wie den Gewinn der Meisterschaft. Das Duell zwischen Ulm und Berlin ist packend - und Ulm nimmt die Energie der Halle auf und baut bis zur Halbzeit den Vorsprung etwas aus. Die Gäste wirken beeindruckt - von Halle und Gegner. Halbzeitstand 45:40.

Ulm baut die Führung aus

Deja-Vu im dritten Viertel - Wieder starten die Gäste mit zwei schnellen Dreiern (Delow, Schneider). Aber Ulm ist jetzt im Playoff-Modus. Nach dem schwachen Spielbeginn kommt der gefürchtete Ulmer Offensiv-Basketball ins Rollen. Alba schwimmt jetzt - Michael Kessens bekommt ein Offensivfoul gepfiffen und wegen Meckerns gleich noch ein Technisches hinterher. Bei Ulm fallen jetzt auch die Distanzwürfe. Alba bekommt jetzt auch "foul-trouble". Viel zu oft konnten sie das schnelle Ulmer Spiel nur mit einem Foul stoppen. Das rächt sich jetzt. Die Ulmer Führung (75:62) vor dem Schlussviertel ist verdient.

Santos verletzt - Ulm mit Wille zum Sieg

Denkbar unglücklich geht Alba in die letzten zehn Minuten. Martin Hermannsson hat seine Nerven nach einem Foul an ihm nicht im Griff. Er tritt Nelson Weidemann und erhält dafür ein unsportliches Foul. Ulm hält Alba auf Distanz. Dann sorgt Marcio Santos für die Schrecksekunde des Spiels. Der Ulmer Center prallt mit Malte Delow zusammen, verletzt sich am Knie und humpelt anschließend aus der Halle. Sollte er für die Serie ausfallen, wäre das ein schwerer Verlust für ratiopharm Ulm. Berlin nutzt die Ulmer Schockstarre und kommt zurück ins Spiel. Es zu drehen gelingt der Mannschaft von Trainer Pedro Calles allerdings nicht mehr. Am Ende gewinnt ratiopharm Ulm gegen Alba Berlin mit 94 zu 83 und führt in der Serie mit 1:0.

Spiel zwei am Mittwoch in Berlin

Die Viertelfinal-Serie zwischen Ulm und Berlin geht am kommenden Mittwoch in der Hauptstadt weiter. Am Samstag nächster Woche treffen sich beide Teams wieder an der Donau. Die Mannschaft zieht ins Halbfinale ein, die zuerst drei Spiele gewinnt.

Sendung am Mo., 19.5.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Ulm