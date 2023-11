Fußball | 3. Liga Hennings sichert Sandhausen einen Punkt in Bielefeld Stand: 11.11.2023 15:59 Uhr

Im Duell der Zweitliga-Absteiger hat der SV Sandhausen bei Arminia Bielefeld unentschieden gespielt. Der SVS bleibt unter dem neuen Trainer Jens Keller in der Liga weiterhin ungeschlagen.

Am 15. Spieltag der 3. Liga hat der SV Sandhausen in einer ausgeglichenen Partie bei Mit-Absteiger Bielefeld 1:1 (0:1) unentschieden gespielt. Nach 13 Minuten köpfte Fabian Klos die Gastgeber in Führung, SVS-Routinier Rouwen Hennings glich mit seinem sechsten Saisontor aus (54. Minute).

Fabian Klos sorgt für Bielefelder 1:0

Auf zwei Positionen hatte SVS-Trainer Jens Keller sein Team im Vergleich zum 2:2-Unentschieden gegen Saarbrücken verändert. Auf den Außenpositionen durften Livan Burcu und Sebastian Stolze von Beginn an ran, Franck Evina und Tim Maciejewski nahmen auf der Bank Platz. Das Spiel begann ausgeglichen, die erste gute Gelegenheit hatten die Gäste nach einer Ecke (7.): Der Ball wurde scharf an den Fünfmeter-Raum gespielt, wo Stolze die Chance auf den Abschluss bekam. Bielefelds Louis Oppie klärte jedoch auf der Torlinie für seinen bereits geschlagenen Keeper.

Zum ersten Mal jubelte der DSC: Beim ersten konzentriert vorgetragenen Bielefelder Angriff setzte sich Kaito Mizuta auf der linken Seite durch und flankte auf seinen Kapitän Klos, der platziert zur 1:0-Führung einköpfte. SVS-Torhüter Nikolai Rehnen stand ein Stück zu weit vor dem Tor und konnte den Kopfball nicht parieren. Zehn Minuten später hätte die Arminia auf 2:0 erhöhen können: Dieses Mal legte Klos für Mizuta ab, der den Ball direkt auf das Tor brachte. Der Schuss wurde von Rehnen aber entschärft.

Otto verpasst, Hennings trifft

Von Sandhausen kam in dieser Phase der Partie wenig, Bielefeld hatte keine Mühe, die knappe Führung zu halten. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Moritz Otto kurz vor der Pause (42.). Hennings spielte dem gestarteten Otto den Ball auf den Fuß. Der Angreifer scheiterte aber am herausstürmenden DSC-Keeper Jonas Kersken, der den Schuss mit gestrecktem Bein abwehrte. So gingen die Sandhäuser mit dem 0:1-Rückstand in die Pause.

Der SVS startete personell unverändert, aber mit deutlich mehr Zug in die zweite Hälfte. In der 49. verpasste Hennings noch mit einem artistischen Seitfallzieher den Ausgleich. Fünf Minuten später machte er es besser. Aus zentraler Position zog der Routinier einfach mal ab und schlenzte den Ball aus 18 Metern zum 1:1 ins linke Eck. Der verdiente Ausgleich für den SVS.

Nach dem Treffer verloren die Sandhäuser aber einiges von dem Schwung aus der Pause. Bielefeld hatte die klareren Aktionen mit dem Ball, konnte aus der Überlegenheit aber nur wenig Torgefahr entwickeln. In der Nachspielzeit hatte der SVS noch einmal Glück: Der eingewechselte Nicklas Shipnoski traf mit der letzten Aktion der Partie mit seinem Schuss nur die Latte. Es blieb beim 1:1.

Sandhausen am nächsten Spieltag gegen Duisburg

Durch die Punkteteilung bleibt der SVS mit nun 21 Punkten auf dem neunten Tabellenplatz, Bielefeld steht mit 19 Zählern auf Platz 14. Der SV Sandhausen empfängt am kommenden Samstag (14 Uhr) den MSV Duisburg, Arminia Bielefeld reist am Sonntag zum VfB Lübeck.