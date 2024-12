Heute in der Conference League Heidenheim denkt in Istanbul nicht an Stuttgart Stand: 12.12.2024 07:47 Uhr

Der 1. FC Heidenheim spielt in der Conference League gegen Basaksehir FK in Istanbul (Ab 18.45 Uhr live in der Radio-Reportage und im Ticker bei der Sportschau). Danach wartet in der Bundesliga der VfB Stuttgart.

Für die Dienstreise in die Türkei hat Marnon Busch eine große Portion Pragmatismus in die Sporttasche gepackt. "Das ist eigentlich ganz einfach", antwortet der Außenverteidiger auf die Frage, wie die die Mannschaft des 1. FC Heidenheim mit den aktuell alles andere als guten Ergebnissen umgeht – und wie die kurzfristigen Ziele bis zur Winterpause aussehen.

"So viele Punkte holen wie möglich", sagt der Fußballprofi kurz und knapp: "Aber damit werde ich mich erst beschäftigen, wenn der Schiedsrichter das Spiel abgepfiffen hat. Um alles weitere kümmern wir uns dann."

Heidenheim gastiert bei Basaksehir FK in Istanbul

"Das Spiel", das Busch da anspricht, ist Heidenheims nunmehr fünfter Auftritt in der Ligaphase der Conference League. Bei Istanbul Basaksehir FK kann der Bundesligist am Donnerstag (12.12.2024, ab 18:45 im Audio-Livestream bei swr.de/sport) mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Es wäre wohl mehr als bloß ein Befreiungsschlag, gemessen an der veritablen Negativspirale, in der sich der FCH seit einigen Wochen befindet.

Vor allem wegen der Geschehnisse in der Liga erleben die Heidenheimer die sportlich angespannteste Lage seit Jahren. Nur ein Punkt aus den vergangenen acht Partien verursachten einen Absturz auf Tabellenrang 16, das zweite Jahr Bundesliga entpuppt sich als deutlich herausfordernder als das erste. Trainer Frank Schmidt macht das einzig Richtige, verweist auf die großen Namen der jüngsten Gegner wie Bayern München (2:4), Eintracht Frankfurt (0:4) und Meister Bayer Leverkusen (2:5).

Conference League: Heidenheim nur gegen Chelsea nicht siegreich

Klar ist aber auch: Der Club von der Ostalb könnte ein Erfolgserlebnis dringend gebrauchen. Der bislang letzte Sieg datiert vom 7. November, als es ein 2:0 in der Conference League bei Heart of Midlothian gab. Ohnehin ist ausgerechnet der Europapokal jener Wettbewerb, in dem Heidenheim in dieser Saison am besten unterwegs ist: Nach vier Spieltagen stehen drei Siege zu Buche, einzig gegen den Premier-League-Topclub Chelsea gab es eine Niederlage (0:2). Holt sich der FCH in der Fußball-Weltstadt Istanbul Rückenwind für die weiteren Aufgaben?

"In der Tat wissen alle Menschen auf der Welt, welche Begeisterung die Türken für den Fußball haben. Aber wir werden ja auch tatkräftig von rund 600 Fans aus Heidenheim unterstützt, das ist schon der Wahnsinn", sagt Busch: "Darauf kann man auch stolz sein und deswegen werden wir alles dafür tun, dass der Funken auf unsere Fans überspringt."

Bundesliga: Der VfB Stuttgart kommt nach Heidenheim

Ähnlich ordnet es auch Coach Schmidt ein: "Es ist für uns das erste Jahr, das wir international spielen und jedes der sechs Spiele ist etwas Besonderes. Man sieht allein an der Medienpräsenz, was für ein Stellenwert der Fußball in der Türkei und auch in dieser Stadt hat. Wir freuen uns einfach, ein Teil davon sein zu dürfen."

Apropos Schmidt: Der Mann fürs sportlich große Ganze in Heidenheim, der vor dem Chelsea-Spiel einen Blick auf die damals anstehende Aufgabe gegen Frankfurt noch erlaubt hatte, fordert nun "vollen Fokus" auf den Auftritt auf internationaler Bühne. Überlegungen zum 14. Spieltag gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (15:30 Uhr)? Diesmal nicht.

Die Mannschaft, die gegen Istanbul auflaufen werde, habe "noch keinen Gedanken" an das Schwabenderby am kommenden Wochenende. Auch das ist ja eine gewisse Form von Pragmatismus.

Heidenheim gegen Basaksehir ohne Müller und Mainka Neben den weiter angeschlagenen Stürmern Marvin Pieringer und Mikkel Kaufmann fehlt in Istanbul gegen den in der Conference League noch sieglosen Tabellen-33. aus Istanbul der erkrankte Mittelfeldspieler Sirlord Conteh. Zudem erhalten FCH-Kapitän und Innenverteidiger Patrick Mainka sowie Torwart Kevin Müller von Coach Schmidt eine Erholungspause. Für Müller steht wahrscheinlich Frank Feller im Tor.

