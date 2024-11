Handball Champions League HB Ludwigsburg unterliegt den Vipers Kristiansand deutlich Stand: 10.11.2024 16:23 Uhr

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben es verpasst, in der Tabelle der Champions-League-Gruppe B einen Schritt nach oben zu machen. Beim Tabellennachbarn Kristiansand verlor Ludwigsburg deutlich.

Die Handballerinnen der HB Ludwigsburg haben in der Champions League zwei Big Points im Kampf um die K.o.-Phase verpasst. Der deutsche Meister von Trainer Jakob Vestergaard verlor beim dreimaligen Königsklassen-Champion Vipers Kristiansand 23:30 (11:16) und hat in der Tabelle der Gruppe B vorerst den Anschluss an die Norwegerinnen verloren. Auch fünf Tore der besten Ludwigsburger Werferin Viola Leuchter halfen dem Bundesligisten am Sonntag (10.11.2024) nicht zum Erfolg. Überragende Akteurin bei den Gastgeberinnen war Tuva Ulsaker Høve mit zehn Treffern.

Ludwigsburg zum Abschluss der Gruppenphasen-Hinrunde auf Rang sechs

Ludwigsburg belegt nach dem Abschluss der Hinrunde der Gruppenphase weiterhin den sechsten Tabellenplatz (4:10 Punkte), der als letzte Position zur Teilnahme an den "Do-or-Die"-Spielen berechtigt. Kristiansand (7:7) ist Fünfter.

Nach 14 Spieltagen qualifizieren sich die ersten sechs Teams von zwei Achtergruppen für die K.o.-Phase. Die ersten beiden Mannschaften überspringen die sogenannte Playoff-Runde, die mit einem Achtelfinale vergleichbar ist, und ziehen direkt ins Viertelfinale ein.

Sendung am So., 10.11.2024 16:30 Uhr, SWR1 Baden-Württemberg