Fußball | DFB-Pokal Frust beim FCH: Aberkanntes Tor in letzter Sekunde sorgt für Ärger Stand: 30.10.2024 22:28 Uhr

Der 1. FC Heidenheim rettet sich bei Hertha BSC vermeintlich in die Verlängerung, wird aber vom Schiedsrichtergespann ausgebremst. Eine Entscheidung, die Frank Schmidt auf die Palme bringt.

Der 1. FC Heidenheim hat das Zweitrundenspiel des DFB-Pokals bei Hertha BSC mit 1:2 (0:1) verloren. Derry Scherhant (16.) und Michael Cuisance (74.) sorgten mit ihren Treffern für den Erfolg der Berliner. Heidenheim, das spät durch Stefan Schimmer (89.) verkürzte, enttäuschte dagegen im ersten Abschnitt.

Nach der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang bot sich der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt dann tief in der Nachspielzeit die Chance auf den Ausgleich. Leo Scienza flankte, der eingewechselte Paul Wanner köpfte ein. Großer Jubel, alle waren sicher, dass es Sekunden später in die Verlängerung geht.

Aber denkste. Was war passiert? "Ganz einfach: Wir erobern den Ball, spielen uns über unsere linke Seite frei. Es kommt die Flanke und wir machen das Tor. Und dann wurde das Tor zurückgenommen, weil der Linienrichter einige Sekunden vorher etwas gesehen hat", sagte Schmidt im Sportschau-Interview und war noch merklich verärgert. "Also, da gibt es keinen Videoschiedsrichter und deswegen müssen Entscheidungen sofort getroffen werden. Und nicht, wenn der Ball im Tor liegt: "Ach ja, übrigens war ein Foul dabei". Das ist für uns eine riesige Enttäuschung. So etwas geht nicht."

Frank Schmidt: "Komisch, dass wir in der mixed Zone stehen"

Schmidt betonte, dass die Schiedsrichter aus seiner Sicht ansonsten ein sehr gutes Spiel gemacht hätten. Nur eben in der letzten, entscheidenden Szene sah er sein Team benachteiligt. "Ein richtig gutes Spiel" bescheinigte Schmidt auch dem Gegner aus Berlin. Seine Mannschaft habe dagegen erst nach der Pause in die Begenung gefunden.

"Wir packen uns schon auch an die eigene Nase. Aber wir haben eine reguläres 2:2 gemacht. Die Entscheidung an sich ist fragwürdig mit dem Foul. Und noch viel schlimmer ist die Art und Weise der Kommunikation, wie das dann zurückgenommen wird Sekunden später. Das geht einfach nicht", so Schmidt. "Es ist komisch, dass wir jetzt gerade hier in der Mixed Zone stehen. Denn eigentlich müssten wir die Verlängerung spielen."

