Fußball | Bundesliga Freiburg, Hoffenheim, Heidenheim: Wer schafft es nach Europa?

Der SC Freiburg, die TSG Hoffenheim und der 1. FC Heidenheim haben noch Chancen, sich für den Europapokal zu qualifizieren. Welcher Tabellenplatz für den Sprung nach Europa ausreicht, hängt von mehreren Faktoren ab.

Der Kampf um die Startplätze im Europapokal geht in die entscheidende Phase. Mittendrin sind der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim. Und sogar der Aufsteiger 1. FC Heidenheim, der vorzeitig den Klassenverbleib perfekt gemacht hat, könnte sich noch fürs internationale Geschäft qualifizieren. Dabei spielen sowohl die Performance der Teams an den letzten beiden Spieltagen als auch das DFB-Pokalfinale und das Champions-League-Finale eine entscheidende Rolle.

Sieben oder acht Bundesliga-Starter im Europapokal?

Der Reihe nach: Fünf deutsche Teams spielen in der kommenden Saison sicher in der Champions League. Mit Bayer Leverkusen, Bayern München, dem VfB Stuttgart, RB Leipzig und Borussia Dortmund stehen die Teilnehmer bereits vor dem Saisonende fest. Sollte sich Borussia Dortmund im Finale der Champions League gegen Real Madrid durchsetzen und in der Liga Fünfter werden, käme sogar ein sechster Startplatz in der Königsklasse dazu. Profitieren würde davon nach aktuellem Stand Eintracht Frankfurt (45 Punkte) auf Platz sechs der Tabelle.

Bereits sicher ist, dass der siebte Platz am Ende der Saison für einen Startplatz im Europapokal reichen wird. Diesen belegt aktuell der SC Freiburg (41). Sollte Bayer Leverkusen das Finale im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnen, spielt auch der Bundesliga-Achte in der kommenden Saison international. Bis zum aktuellen Zwölften VfL Wolfsburg (37 Punkte) darf also noch auf Europa gehofft werden.

Die Szenarien für die Endplatzierungen hinter den Champions-League-Startern im Überblick:

Platz sechs führt zur Qualifikation für:

- Immer mindestens die Europa League.

- Die Champions League, wenn Borussia Dortmund am 1. Juni die Königsklasse gewinnt und Tabellenfünfter wird.

Platz sieben führt zur Qualifikation für:

- Immer mindestens die Playoffs der Conference League.

- Die Europa League, wenn Bayer Leverkusen am 25. Mai das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt (unabhängig vom Ausgang des Champions-League-Finales).

Platz acht führt zur Qualifikation für:

- Die Playoffs der Conference League, wenn Bayer Leverkusen am 25. Mai das DFB-Pokalfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern gewinnt.

Enges Rennen um Europa

Der SC Freiburg hat noch theoretische Chancen auf Platz sechs, muss dafür aber seine beiden letzten Spiele gewinnen und auf Patzer der Eintracht hoffen. Das Gleiche gilt für die TSG Hoffenheim auf Rang acht (40 Punkte), die dann zusätzlich darauf angewiesen ist, dass Freiburg Punkte liegenlässt. Der 1. FC Heidenheim auf Platz zehn (38 Punkte) kann maximal noch Platz sieben erreichen.

Das Restprogramm von Freiburg, Hoffenheim und Heidenheim SC Freiburg

1. FC Heidenheim (H)

1. FC Union Berlin (A) TSG Hoffenheim

SV Darmstadt 98 (A)

FC Bayern München (H) 1. FC Heidenheim

SC Freiburg (A)

1. FC Köln (H)

Spannend ist: An diesem Samstag (15:30 Uhr, live in SWR1 Stadion) kommt es zum direkten Duell zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Heidenheim. Beim Heim-Abschied von Christian Streich könnte der Sport-Club einen Verfolger abhängen, auf der anderen Seite würde Heidenheim mit einem Sieg an den Breisgauern vorbeiziehen. Hoffenheim ist am Sonntag (15:30 Uhr) in Darmstadt zu Gast.

