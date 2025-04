Fußball | Bundesliga Freiburg gegen Gladbach: Rekorde und schöne Erinnerungen für den Sport-Club Stand: 09.04.2025 07:45 Uhr

Wenn der SC Freiburg am Samstag (15:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach antritt, geht es um die internationalen Plätze. Unvergessen ist das Rekordspiel vor rund drei Jahren.

Gladbach gegen Freiburg, der Tabellensechste empfängt den Tabellensiebten. Zwei Punkte trennen die Teams aktuell in der Bundesliga-Tabelle. Die Duelle in der Vergangenheit sollten besonders den Freiburg-Fans in guter Erinnerung geblieben sein. Mönchengladbach gehört zu den Lieblingsgegnern der Breisgauer, die keines der vergangenen sieben Duelle gegen die Borussia verloren haben. Mit 73 Treffern hat Freiburg in seiner Bundesliga-Geschichte gegen keinen anderen Verein mehr Tore erzielt als gegen Mönchengladbach.

Besonders viele Tore gab es beim Rekordsieg am 5. Dezember 2021 für den Sport-Club zu bejubeln. Die Freiburger gewannen damals auswärts gegen die Fohlenelf mit 6:0. Die Tore im Borussia-Park schossen Maximilian Eggestein, Kevin Schade, Philipp Lienhart, Nicolas Höfler, Lucas Höler und Nico Schlotterbeck. Kevin Schade spielt mittlerweile beim FC Brentford und Nico Schlotterbeck bei Borussia Dortmund, die anderen Torschützen sind immer noch in Freiburg unter Vertrag. Das 1:0 fiel in der 2. Minute, das 6:0 bereits in der 37. Spielminute. Es war der höchste Sieg für die Freiburger in der Bundesliga. Gerade einmal etwas mehr als 10.000 Fans sahen damals das Spiel während der Corona-Pandemie live im Stadion.

Kleindienst, Grifo & Ginter spielten für Gladbach und Freiburg

Beim Duell der Bundesligisten spielten bereits mehrere Spieler für beide Clubs. Unter anderem war Gladbachs Stürmer Tim Kleindienst einst drei Jahre beim SC Freiburg unter Vertrag. Er absolvierte seine ersten 26 Bundesliga-Spiele für den SC und erzielte am 5. Mai 2018 sein erstes Bundesliga-Tor im Freiburger Trikot gegen Mönchengladbach. Damals spielte Kleindienst mit Julian Schuster in einer Mannschaft. Es war das letzte Spiel als Fußball-Profi für den aktuellen SC-Trainer. Kleindienst wechselte nach weiteren Stationen in Heidenheim und Gent im vergangenen Sommer zur Borussia und wurde dort Nationalspieler. Seine ersten beiden Länderspieltore erzielte er in Freiburg beim 7:0 gegen Bosnien.

Aufnahme vom 5. Mai 2018: Matthias Ginter, damals noch im Dress von Borussia Mönchengladbach, im Duell mit dem damaligen Freiburger Tim Kleindienst.

Der Ex-Mönchengladbacher Matthias Ginter hätte Kleindienst am Wochenende stoppen sollen, fällt aber aufgrund seiner fünften gelben Karte aus. Mit Vincenzo Grifo gibt es einen weiteren Ex-Borussen in den Reihen der Freiburger, 2017 absolvierte er eine Saison am Niederrhein. Dort lief es für den Mittelfeldstrategen aber eher mäßig. Nach 17 torlosen Bundesliga-Spielen im Trikot der Borussia wechselte er weiter nach Hoffenheim.

SC Freiburg auswärts stark, Gladbach besser in Form

Für einen erfolgreichen Auftritt der Freiburger spricht aktuell die Auswärtsserie der Breisgauer. Das Team ist seit vier Spielen auf fremden Plätzen ungeschlagen. Nach Siegen in Bochum und beim FC St. Pauli folgten zwei Unentschieden in Augsburg und Mainz. Zuletzt blieben Siege allerdings für die Freiburger aus - seit fünf Spielen warten die Breisgauer darauf, drei Punkte einzufahren.

Für Mönchengladbach läuft es dagegen deutlich besser. Die Fohlen sind seit drei Spielen ungeschlagen und haben nach Siegen gegen Bremen und Leipzig und einem Unentschieden gegen St. Pauli bereits zehn Punkte mehr auf dem Konto als in der kompletten Vorsaison.

Sendung am Sa., 12.4.2025 14:00 Uhr, Stadion, SWR1 Rheinland-Pfalz