Fußball | Bundesliga Fix: Ulms Aufstiegsheld Leo Scienza wechselt zum 1. FC Heidenheim Stand: 23.05.2024 11:12 Uhr

Leo Scienza war einer der überragenden Spieler des SSV Ulm in der Aufstiegssaison. Nun wechselt der Brasilianer zum 1. FC Heidenheim, wie der Bundesligist am Donnerstag bestätigte.

"Mit Leo konnten wir eine der großen Entdeckungen der diesjährigen Drittligasaison für unseren FCH gewinnen und sind fest davon überzeugt, dass er das Potenzial besitzt, auch in der Bundesliga seine außergewöhnlichen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen", kommentierte der 1. FC Heidenheim die Verpflichtung der 25-Jährigen. Der Offensiv-Allrounder erhält auf der Ostalb einen Vertrag bis Sommer 2027.

Leo Scienza und der "Kindheitstraum" Bundesliga

Scienza war im Sommer 2023 vom 1. FC Magdeburg zum SSV Ulm gewechselt. Mit zwölf Toren und 15 Vorlagen war er der überragende Akteur der Drittliga-Saison und wurde zum Spieler des Jahres gewählt. Via Instagram gab Scienza schon unter der Woche bekannt, dass er den SSV Ulm verlassen wird. "Ich finde kaum Worte um zu beschreiben, was wir hier dieses Jahr gemeinsam erlebt haben. Wir haben Geschichte geschrieben", schrieb der 25-Jährige.

Nun aber könne er sich seinen "Kindheitstraum" von der Bundesliga erfüllen. „Als ich über das Interesse des FCH in Kenntnis gesetzt wurde, habe ich mich sehr darüber gefreut", wird Scienza in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert, "als Spieler strebst du einfach danach, dich sportlich und persönlich stetig weiterzuentwickeln. In der Bundesliga spielen zu können, ist etwas ganz Besonderes, auf das ich schon sehr gespannt bin“.

