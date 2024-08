Fußball | Bundesliga Fix! Maximilian Beier wechselt von Hoffenheim zum BVB Stand: 12.08.2024 19:05 Uhr

Es hatte sich angedeutet, nun ist es fix: Nationalspieler Maximilian Beier verlässt die TSG Hoffenheim und schließt sich dem Bundesliga-Konkurrenten Borussia Dortmund an. Die Kraichgauer dürfen sich über eine hohe Ablösesumme freuen.

Der BVB soll laut Berichten knapp 30 Millionen für den 21-jährigen Offensivspieler hinlegen, die Summe kann durch Boni noch steigen. "Ich habe der TSG unendlich viel zu verdanken und werde den Klub und die vielen Menschen hier nie vergessen", wird Maximilian Beier am Montagabend in einer Pressemitteilung der TSG Hoffenheim zitiert. "Ich wollte nun aber diese Chance nutzen und freue mich sehr auf die neue Herausforderung."

16 Tore in der abgelaufenen Saison für Hoffenheim

Sportlich ist der Abgang sicherlich eine Schwächung. Doch "es steht außer Frage, dass die TSG auf diese Transfererlöse angewiesen ist und dies genau der Weg ist, den dieser Klub immer gegangen ist und auch weiterhin gehen wird", sagte Interimssportchef Frank Kramer.

Beier hatte sich in der abgelaufenen Saison mit starken Leistungen in den Fokus gespielt. In 42 Bundesliga-Spielen hatte er 16 Tore erzielt und drei weitere Treffer vorbereitet. Zudem feierte er sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft und wurde auch für die Heim-EM 2024 nominiert. Beim 1:1 des DFB-Teams im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz war Beier für 25 Minuten zum Einsatz gekommen.