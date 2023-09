Fußball | Bundesliga Fix! Anton Stach wechselt von Mainz nach Hoffenheim Stand: 01.09.2023 18:02 Uhr

Überraschende Wende: Anton Stach verlässt den 1. FSV Mainz 05 und wechselt zum Bundesliga-Konkurrenten TSG 1899 Hoffenheim. Das bestätigten beide Vereine am Freitag.

Schon länger kursierten die Gerüchte, am Donnerstag hatte der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel es noch abgesagt, kurz vor dem Ende der Transferperiode steht nun doch fest: Anton Stach wechselt von Mainz nach Hoffenheim. Im Kraichgau erhält der 24-Jährige einen Vertrag bis 30.06.2027. Die Ablösesumme soll nach Informationen des "Kickers" im hohen einstelligen, mit Boni sogar im zweistelligen Millionenbetrag liegen.

Social-Media-Beitrag auf Twitter: TSG Hoffenheim begrüßt Neuzugang Anton Stach

"Die TSG Hoffenheim bietet nicht nur in jeglicher Hinsicht optimale Bedingungen. Der Fußball, für den sie steht, deckt sich mit meinem Verständnis", sagte Anton Stach über seinen neuen Verein. "Anton ist ein sehr variabler Mittelfeldspieler, der sowohl defensiv als auch offensiv starke Akzente setzen kann und über viele besondere Fähigkeiten verfügt“, lobte TSG-Geschäftsführer Alexander Rosen die Qualitäten des Neuzugangs.

YouTube-Video von SWR Sport Fußball : "Nils Petersen und Anton Stach als Schiedsrichter bei Bezirksliga-Derby | SWR Sport"

Stach bestritt 61 Bundesliga-Spiele für Mainz

Im Juli 2021 kam der Mittelfeldmann für 3,5 Millionen Euro aus Fürth nach Mainz, wo er 61 Bundesliga-Partien bestritt und auch in der laufenden Saison in allen drei Spielen in der Startelf stand. Das unglückliche 1:1 gegen Frankfurt war nun sein vorerst letztes Spiel für die Nullfünfer, bei denen Stach zum Nationalspieler avancierte und bislang zweimal für die A-Nationalmannschaft auflief. In Mainz hatte Stach einen bis 2024 laufenden Vertrag.